KKTC’de yaşanmış  ‘Aşı’ hikayeleri

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Girne’de görev yaptığı aşı merkezinde insana ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten aşı hikayelerini dün kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Bazı uyanıkların formu aldıktan sonra aşı olmadan mekandan kaçmaya çalıştıklarını söyleyen Dizdarlı, kimi açıkgözlerin de Sinovac yazan aşı kartlarının üzerine Johnson etiketi yapıştırma girişimine tanık olduklarını anlattı.

Bülent Dizdarlı dünkü paylaşımında şunları aktardı: “Belki de ilk kez “Yaşanmış Aşı Hikayelerini” bugün canım sıkkın yazacağım.

Özyalçın aşı merkezinde iki aya yakın süredir elimden geldiğince vatandaşa ve çalışan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum.

Gelen insanlar genelde kurallara uyup verdiğimiz talimatlara uyuyorlar.

Çok şükür bu güne kadar öyle ciddi bir tatsızlık da yaşamadık.

Ancak son iki gündür bazı uyanıklar türedi. Bazı sivri akıllılar, kayıtlarını yaptırdıktan sonra aşı olmadan çaktırmadan mekandan kaçmaya çalıştı. Bazılarını çembere kadar kovalamak zorunda kaldık.

Bunu önlemek için sistemi değişelim, önce aşıyı yapıp sonra kayıt edelim dedik. Ama bu kez de daha önce Sinovac yapan vatandaşların onların üzerine Johnson yaptırma girişimiyle tanıştık.

Yani bir insanın kendi sağlığını düşünmeden böyle yalan yanlış beyanlarda bulunmasını anlamak mümkün değil. Ama oluyor.

Demek ki sistemi güven üzerine kurmak yanlış. İlle polisiye tedbirler almak lazım.

Öğreniyoruz…