KKTC'de 142 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 13 bin 440 testte 124'ü yerel 142 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Açıklamada 95 kişinin de taburcu edildiği bilgisi verildi. Pozitif vakaların 3’ünün yurt dışından hava yolu ile geldiği, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu kaydedildi.

Yerel vakaların 38’inin Lefkoşa, 60’ının Girne, 23’ünün Gazimağusa, 1’inin İskele, 1’inin Güzelyurt, 1’inin Lefke’den olduğu belirtildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa: Lefkoşa Merkez- 3 / Kumsal-1/ Gönyeli-5/ Marmara-3/ Yenikent-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Köşklüçiftlik-1/ Minareliköy-1/ Hamitköy-1/ Göçmenköy-2/ Çağlayan-1/ K.Kaymaklı-8/ Ortaköy-4/ Surlariçi-3 / Yakındoğu Bulvarı-1/ Yılmazköy-1.

Girne: Girne Merkez-30 / Zeytinlik-1/ Esentepe-1/ Karakum-5/ Karaoğlanoğlu-3/ Doğanköy-1/ Aşağı Girne-2/ Yukarı Girne-3/ Lapta-2/ Çamlıbel-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-6/ Beylerbeyi-1.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-8 / Dumlupınar-1/ Çanakkale-2/ Maraş-2/ Mutluyaka-2/ İnönü-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-6.

İskele: Bafra-1.

Güzelyurt: Serhatköy-1.

Lefke: Gemikonağı-1.”

Toplam test sayısı 2 milyonu geçti

Dün yapılan testlerle şimdiye kadar yapılan test sayısı 2 milyon 34 bin 222 oldu. Toplam vaka sayısı 12 bin 177’yi, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 10 bin 601’i buldu.

Şu anda tedavisi devam eden vaka sayısı bin 536; pandemi merkezindeki hasta sayısı 61; pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı bin 378; tetkikleri devam eden vaka sayısı 90 oldu.

Dün 4 binin üstünde aşı yapıldı

Ülke genelinde dün 4 bin 107 aşı yapıldı. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 470, takibi sonlandırılan bileklik sayısı 369 olarak kaydedildi.

Güney Kıbrıs'ta 580 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde yapılan 36 bin 141 test sonucu 580 yeni vaka belirlendi. 3 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 433 olurken, toplam vaka sayısı 104 bin 469 oldu.