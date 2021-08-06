58 bin çift ayakkabı yandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik köyünde, sanayi bölgesinde bir depoyu kundaklamakla suçlanan Ali Keskin, dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Metin, 31 Temmuz 2021 tarihinde, saat 23.45’te, Güvercinlik köyü yakınlarında, sanayi bölgesinde, 11. Sokakta bulunan B.B isimli şahsa ait deponun kundaklandığını ve 58 bin 100 çift ayakkabının yandığını anımsattı. Polis, yapılan kamera görüntüsü incelemesi sonucunda, kiralık araç ile bölgeye başka bir şahısla gelen zanlının, konu depoya yanıcı madde dökerek yaktıklarının tespit edildiğini belirtti.

Zanlının, suçunu itiraf ettiğini belirten polis, olay anında giydiği kıyafetlerinin emare alındığını ifade etti. Polis, müştekinin zararının 5 milyon TL olduğunu açıkladı. Mesele kapsamında aranan bir şahsın olduğunu belirten polis, soruşturmanın da tamamlanmadığını bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, 8 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.