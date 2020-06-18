‘Açılım’ konuşuldu

Gözde Süreç SARI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ı kabul ederek kamuoyunun da yakından takip ettiği güncel konulara ilişkin bilgi aldı. Görüşme sonrası açıklama yapan Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı ile olağan görüşmeler çerçevesinde bir araya geldiklerini söyleyerek, ülke genelindeki sorunları, pandeminin seyrini, açılma hazırlıklarını, hastane projelerini, Toplumsal Dayanışma 2. Paketi’nin detaylarını görüştüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Başbakan Tatar’la Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmesi, saat 09.30’da başladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Akıncı, Başbakan ile görüşmesinde, hükümet tarafından 1 Temmuz’da öngörülen açılım süreciyle ilgili siyasi kararda, sağlık kurullarının bilimsel görüşlerinin dikkate alınmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Akıncı ile Tatar görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Başbakan Ersin Tatar, görüşme sonrasında basına açıklama yaptı.

Tatar: Değerlendirmeler yapıldı

Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı ile olağan görüşmeler çerçevesinde bir araya geldiklerini söyleyerek, ülke genelinde sorunları, pandeminin seyrini, açılma hazırlıklarını, hastane projelerini, Toplumsal Dayanışma 2. Paketi’nin detaylarını görüştüklerini belirtti.

Önemli olanın ülkedeki birlik ve beraberlik, huzur ve sağduyu olduğunu belirten Tatar, hükümetin çalışmalarına sorumluluk bilinci içinde devam ettiğini söyledi.

Tatar, pandemi dönemi yaşanırken ekonomik konulara da yoğunlaştıklarını, halkın refah ve esenliği ile KKTC’nin ekonomik olarak daha da güçlenmesi için yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Sivil toplum örgütleriyle yapılan değerlendirmeler ve yaptıkları önerilerin ikinci pakette değerlendirildiğini dile getiren Tatar, kamu çalışanlarının, emeklilerin, özel teşebbüste reel sektörde çalışanların ve işverenlerin duyarlılıklarını dikkate aldıktan sonra makro ekonomik dengelerin iyileşmesi için ülke ekonomisine katkısı olacak bir ekonomik hazırlık içinde olduklarını kaydetti.

Açılmanın ülkeyi bir sonraki aşamaya taşıyacağını söyleyen Tatar, Coronavirüsün devam ettiğini, pek mutasyona uğrama olmadığını, ancak bazı uzmanların mutasyona uğradığını ve bir yumuşama olduğunu açıkladığını dile getirerek, virüsün etkisinin yoğunluklu olarak devam ettiğini, aşının henüz bulunmadığını belirtti.

Yeterli kadro yok

Pandemi hastanesine yönelik bürokratik sıkıntılar bulunduğunu söyleyen Tatar, şöyle devam etti:

“Planlama ve İnşaat Dairesi içinde yeterli kadro yoktur. Yeterli kadro olmadığı için yasaya göre dışarıdan alınan hizmetin de orada onaylanması ile ancak ihaleye çıkılabilir. Şimdi dışarıdan alınan hizmetin, bir mimarın yaptığı projenin Planlama ve İnşaat Dairesi içinde başka bir mimar tarafından imzalanıp imzalanmayacağı konusu var. Bu sıkıntının aşılması için ne gerekirse yapmamız gerektiğini Bakanlar Kurulu’nda da tartıştık. Gerekirse yasal düzenleme de yapılır ama bu meselenin çözülmesi gerektiği üzerinde ısrarla durulmuştur.” Sağlığa önem verdiklerini vurgulayan Tatar, cumhurbaşkanına pandemi hastanesi kazandırılması, Girne ve Güzelyurt’taki hastaneler için ihaleye çıkılması konularında sürdürülen gayretleri anlattıklarını belirtti.