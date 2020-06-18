‘Seçime endeksli değiliz’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, seçime endeksli değil ülke menfaatini düşünen adımlar attıklarını anlattı, bu süreçte parti olarak önemli icraatlar yapıldığına dikkat çekti.

Katıldığı programda gündemi değerlendiren Senin “Tüketici kredileri bağlamında çok önemli bir yasa tasarısı komiteden geçti. HP’nin girişimiyle yapılan müşavirliğin kaldırılması ve bu son yasa tasarısı devrim niteliğindedir. Tüketiciyi koruyan, bankayla müşteri ilişkisini düzenleyen, hesap verebilir bir sistem oluşturan iyi bir çalışmadır.” dedi.

Senin, 30 Haziran’da imar planıyla ilgili 6 aylık uzatılan emirnamenin son bulacağını, UBP’nin bir çalışma yapmak üzere süre istediğini, doğayı, dokuyu koruyan, düzenli büyümeyi sağlayacak imar planının 15 Temmuz tarihine kadar hayata geçecek olmasının HP olarak verdikleri bir diğer sözün de hayata geçmesi anlamına geleceğini ifade etti.

Seçimden bağımsız, yapılması hedeflenen icraatlar konusunda hükümet ortaklarıyla bir toplantı planladıklarını da dile getiren Senin, görüşmede icraatları takvimlendirmeyi amaçladıklarını aktararak, kamu ve belediyeler reformu ile vatandaşlık yasası ve nerden buldun yasasının hayata geçirilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Hedef reel sektörü yeniden ayağa kaldırmak olmalı

Pandemi süreci devam ederken reel sektörü yeniden ayağa kaldırmak gerektiğine işaret eden Yenal Senin, siyaseti bir kenara bırakarak sivil toplum örgütleriyle görüştüklerini, fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Senin, HP’nin komitelerinin hız kesmeden devam ettiğini ve parti olarak üstlerine düşeni yaptıklarını anlatarak, Sağlık Komitesi’nde Genel Sekreter Jale Refik Rogers’ın bu dönemde topluma karşı açıklayıcı ve bilgilendirici olduğunu, tarım komitesinin çalışmalar yaptığını, bakanların süreçte daha verimli olmak için durmaksızın çalıştıklarını söyledi.