Hamile kadında corona

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte bin 67 test yapıldı. İki yeni corona virus vakasına rastlandı. 2 Koronavirüs vakasının daha tespit edildiği belirtildi.

Yeni tespit edilen 2 vakadan birinin hamile bir kadın olduğunu öğrenildi. Kontrol için gittiği hastanede yapılan test sonucunda hamile kadının corona virus pozitif olduğu kaydedildi.

İki yeni vakayla birlikte güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 990’a çıktı.

Bu arada dün Güney Kıbrıs’ta hastanede tedavisi devam eden son corona virus hastası taburcu edilmişti.