Minik Muzaffer yetim kaldı

15 Haziran 2020 tarihinde, Tatlısu - Girne Anayolu üzerinde iki aracın çarpışması neticesinde Kemal Aydın'ın ölümü ile sonuçlanan kazada ağır yaralanan ve Yakın Doğu Hastanesinde tedavi görmekte olan eşi 35 yaşındaki Ayla Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamımı yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Çiftin 4 yaşındaki oğlu Muzaffer ise küçük yaşında yetim kaldı..