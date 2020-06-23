Bu kez Sucuoğlu da katıldı

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı. Yaklaşık dört buçuk saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama yapılmadı.

1 Temmuz’da açılması planlanan sınır kapılarının ana gündem maddesi olduğu toplantı sonrasında açıklama yapılması bekleniyordu anacak bu beklenti boşa çıktı.

Bu arada kabine değişimi konusunda 7yaşanan sıkıntılar sonrasında Bakanlar Kurulu’nun tüm üyelerinin toplantıya katıldığı da görüldü.

Bir önceki toplantıya katılmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun da katıldığı görüldü.

Anımsanacağı üzere Sucuoğlu’nun yerine Aytaç Çaluda’nın atanması gündeme gelmiş ancak Çaluda’ya Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın onay vermemesi sonrasında Sucuoğlu görevinde kalmıştı.