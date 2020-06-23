‘Kapılar konusunda Cumhurbaşkanı’nı dışlıyorlar’

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geçiş noktalarıyla ilgili açıklama yaptı. Süreç ile ilgili bilgi paylaşan akıncı, özetle şunları söyledi:

Gelinen aşamada, Rum tarafı geçişler ile ilgili 21 Haziran’dan itibaren bazı koşullara bağlı olarak 9 geçiş kapısının 8’inden geçişlerin başlayabileceğini açıklamıştır. Hükümetimiz ise KKTC ve Güney Kıbrıs vatandaşlarının geçişleri için daha önce açıklamış oldukları 1 Temmuz kararını 22 Haziran tarihine alarak ancak 5 kapıdan geçişlerin yapılabileceği yönünde yeni bir karar üretmiştir.

Hükümetin içinde bulunduğumuz ortamda yıllardan beridir geçiş kapıları ile ilgili konuların koordinasyonunu sağlayan Cumhurbaşkanlığı ile koordineli gitmekten kaçınması tam bir kaosa neden olmuştur. Rum tarafı Lokmacı geçiş kapısını açmazken, Kıbrıs Türk tarafı Lokmacı’yı açmış, Kıbrıs Türk tarafı Ledra Palace geçiş kapısını açmazken, Rum tarafı sözkonusu kapıyı açmıştır. Hükümetimiz Mağusa bölgesi için son derece önemli olan Derinya geçiş kapısını açmazken, Beyarmadu ve Akyar kapılarını açtığını açıklamıştır. Rumlar için insani açıdan son derece önemli olan Yeşilırmak geçiş kapısının açılması yönünde Hükümet tarafından adım atılmazken, Rum tarafı da Kıbrıslı Türk esnaflar için çok önemli olan Lokmacı kapısını kapalı tutmuştur.

Seçim atmosferi içerisinde Cumhurbaşkanlığı’nı dışlamak için yapılan tüm bu yanlışlar, toplumumuza zarar veren bir noktaya gelmiştir. Seçim konusunun bir an önce temize havale edilmesinin ne kadar gerekli olduğu da bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Gelinen aşamada, bilimsel veriler dikkate alınarak gerekli tedbirleri almak suretiyle iki taraf arasında tüm geçiş kapılarının çalışır hale getirilmesi en uygun çözüm olacaktır. Verilere bakıldığında, her iki tarafın da en ciddi tedbirleri adaya girişlerde alması gerektiği ortadadır.

Geçişler ile ilgili alınacak tüm kararların bilime dayalı olması gerektiğinin altını bir kez daha çizerek, herkesi izledikleri siyaseti yeniden gözden geçirmeye davet ederim. Bilimsel gerçeklikten uzak, işbirliği ve koordinasyonu gözetmeyerek atılacak her adımın hem toplumumuza hem de toplumlararası ilişkilere zarar vereceği aşikardır.”