Halk tepkili 

Güney Kıbrıs’ta domatesin toptan fiyatının 3.30, perakende ise 4.5 Euro’ya kadar yükseldiği; halkın bu duruma sert tepki gösterdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Domates Fiyatı Artık El Yakıyor” başlıklı haberinde yerel piyasada domatesin kilo fiyatının 3 Euro’yu aştığını ve geçtiğimiz Cuma günü toptan fiyatının kilosu 3.30 Euro’ya satıldığını, perakende fiyatının ise 3.50-4.50 Euro arasında olduğunu yazdı.

Habere göre fasulyenin kilosu 3.50 Euro’dan, ayıklanmış fasulyenin kilosu 6 Euro’dan, sera salatalığın kilosu 60-70 sentten, tarla salatalığının kilosu ise 2,30-2,40 Euro’dan satılıyor.

Kabağın kilosu 1,50 Euro, yerli siyah/beyaz üzüm 1,50 Euro, verigo cinsi üzüm kilosu 2,50 Euro’dan satılıyor. İki yıl aradan sonra tezgaha çıkan yerli elmanın kilosu ise 1,50’den satılıyor.

Enerji yüzde 26 artış gördü

Haravgi ise “ ‘Kırmızıya’ Vuran Pahalılıkla Piyasa Solunum Cihazında” başlığıyla manşete çektiği haberinde inşaat malzemelerinin fiyatlarında Ağustos ayında yüzde 14,37 artış kaydedildiğine işaret etti.

Politis ise “Enerji Pahalılığı Besliyor… Yeni Enflasyon Rakamları” başlıklı haberinde Ağustos “konut, su, elektrik, tüp gaz” ile “taşımacılık” kategorilerinde Ağustos 2021’de, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 ile yüzde 9,2 artış meydana geldiğini, enerji kategorisinde bir yıl içerisinde yaşanan artışın ise yüzde 26 olduğuna dikkat çekti.