BM ve AB’yi kim uyaracak

Ömer KADİROĞLU

Araçlı geçişlerin yapıldığı en yoğun sınır kapısı olan Metehan’da, Rum polisinin kasıtlı bir şekilde ağır işlem yapması nedeniyle insanlar adeta işkence çekiyor. Rumların kuzeye geçerek alış-veriş yapmasını istemeyen Rum muhaceret görevlilerinin sudan gerekçelerle işlemleri ağırlaştırması neticesinde dün yine Metehan’da uzun araç kuyrukları oluştu.

Diyalog muhabirine konuşan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin bu duruma seyirci kalmaması gerektiğini söyledi. Bazı yolcular, kişisel şikayetlerin sonuç vermediğine dikkat çekerek “sivil toplum örgütleri AB ve BM’yi çok etkili bir şekilde uyarmalıdır” dedi.

Rumların gelişi güneyi rahatsız ediyor

Kuzey ile güney arasındaki araçlı geçiş kapılarında yoğunluk sürerken, en çok sorun Metehan’da yaşanıyor.

Özellikle hafta sonları güneyden yoğun gelişler olurken, Rumların kuzeye gelmesini ve alışveriş yapmasını istemeyen Rum muhaceret görevlileri sudan gerekçelerle işlemleri ağırlaştırıyor. Kuzeyden akaryakıt, market ürünleri ve birçok ürün alan Rumların ülkemize döviz bırakması güneyi rahatsız ediyor. İşte bu nedenle kuzeye geçmek isteyenlere kapıda adeta işkence yapılıyor. Kuzeye geçişte dakikalarca bekletilen Rum vatandaşları, geri döndüklerinde de sorunla karşılaşıyor. Kuzeyden alışveriş yapanları tespit etmeye yönelik bagajları, çantaları didik didik aranan Rumlar, bu durumdan büyük rahatsızlık duyuyor.

Rum yetkililerinin çıkardığı sorunlar kuzeyden güneye giden Kıbrıslı Türkleri de etkiliyor. Kıbrıslı Türkler de Rumlar gibi dakikalarca kapıda beklemek zorunda kalıyor.

Yaşatılan işkenceye sessiz kalınmamalı

Bu konudaki şikayetlerini daha önce birçok kez dile getiren Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin bu duruma seyirci kalmaması gerektiğini söyledi.

Bazı yolcular, kişisel şikâyetlerin sonuç vermediğine dikkat çekerek “sivil toplum örgütleri AB ve BM’yi çok etkili bir şekilde uyarmalıdır” dedi. Lefkoşa’nın tek araçlı geçiş kapısı olan Metehan Sınır Kapısı’nı kullanan Kıbrıslı Türkler, bir an önce yaşanan yoğunluğu önleyecek ve geçişleri rahatlatacak çalışmalar beklediklerini ifade etti ve “Gerekirse bizim yetkililer bu konuyu Rum kesimiyle görüşmeli ve çözüm bulmalı” dedi.

Beyarmudu kapısı da sıkıntılı

Öte yandan Metehan gibi Beyarmudu Sınır Kapısı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Rum tarafında çalışan Kıbrıslı Türklerin yoğunlukla geçiş yaptığı Beyarmudu kapısında uzun araç kuyrukları oluşuyor. Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, bölgeye yeni bir geçiş noktası oluşturmak için çalışma başlatıldığını, durumun SBA polisine de bildirildiğini, yetkililerin alanda inceleme yaptığını ifade etti. Edip, yakın bir zamanda bu sorunun çözüleceğine olan inancını belirtti.