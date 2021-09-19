Tümü bulundu

Suna ERDEN

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren makinist atölyesinde çalışan Mustafa Doğan, iş yerine ait 17 bin 850 lira değerindeki araç aksamı ve alet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının çaldığı tüm eşyaların ona ait araçta bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, Kiranoğlu Oto Yedek Parça isimli iş yerinde çalışan zanlının 2020-2021 yılları arasında 17 bin 850 TL değerinde araç aksamı ve alet çaldığını söyledi.

Polis, zanlının çaldığı aletlerin ise 17 tane muhtelif markalarda ateşleme bobini, 3 adet Toyota marka radyatör kapağı, bir adet avans, bir adet Toyota sensörü, 2 adet kriko ve muhtelif marka ve çeşitlerde makinist el aletleri olduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlı hakkında önceki gün şikâyette bulunulduğunu ifade ederek, soruşturma amaçlı gözaltına alındığını ifade etti. Polis, zanlının kullanımında bulunan BZ 664 plakalı araçta yapılan aramada iş yerinden çalınan tüm aletlerin tespit edildiğini açıkladı. Polis, çalıntı aletlerine ve aracın emare olarak alındığını belirtti. Gözaltına alınan zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu ifade eden polis, öne sürdüğü iddiaların araştırılacağını açıkladı. Polis, ayrıca kamera görüntülerinin inceleneceğini de belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.