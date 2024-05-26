Hayal kırıklığı yarattı

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir ankete göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile hükümetinin vatandaşlar tarafından kabul görmediği belirtildi.

Politis gazetesi manşette yer verdiği haberinde, “Omega” hesabına yapılan bir anketin sonuçlarına yer vererek, hükümet değişikliğinin üzerinden neredeyse beş ay geçmesi ve yapılan “düzeltici” faaliyetlere rağmen Hristodulidis ile hükümetinin vatandaşlar tarafından kabul görme oranının hâlâ çok düşük olduğunu, aynı zamanda vatandaşların Hristodulidis ile hükümetinin doğru yönde hareket ettiğine de inanmadığını yazdı.

“Omega” televizyonu hesabına gerçekleştirilen ve sonuçları dün akşam yayımlanan bir ankete göre, ankete katılanların yüzde 68’i ilgili soruya Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’ten “çok da memnun değilim” veya “hiç memnun değilim” yanıtı verirken, Hristodulidis’ten çok veya yeterince memnun olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 27’de kaldı.

Ankete göre hükümetin yaptığı işten “çok da memnun olmayan” veya “hiç memnun olmayanların” oranı yüzde 73'ken, yalnızca yüzde 24’lük bir kısmın hükümetin yaptığı işten “çok veya yeterince memnun olduğu” yanıtını verdiği belirtildi.

Ankete göre Hristodulidis’le ilgili olumlu görüşe sahip olanların oranı yüzde 40, olumsuz veya muhtemelen olumsuz görüşe sahip olanların ise yüzde 51.

Ankete katılan neredeyse 4 kişiden 3’ünün Hristodulidis’in başkanlığından ve hükümetin işinden hayal kırıklığı duyduklarını belirttiğini ileten gazete, yapılan “düzeltici” hamlelere rağmen vatandaşların hayal kırıklığı derecesinin yüzde 70’e dayandığını kaydetti.

Haberde ankete katılanların yalnızca yüzde 18’inin DİSİ’nin yaptığı muhalefetten çok veya yeterince memnun olduklarını belirttiği kaydedilirken, AKEL’in muhalefet görevlerine yanıt verdiğini düşünenlerin oranının ise yüzde 23 olduğunu ifade edildi.

Siyasi parti başkanlarının popülerliği konusunda ise DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu’nun yüzde 61’e ulaşan olumlu görüşlere sahip olduğu belirtildi.