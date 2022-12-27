Kuzey Kıbrıs’ta eğlence hayatının iddialı mekanı Maxim Royal’de sahne alan Hande Dönmez, başarılı bir konsere daha imza attı.

Maxim Royal’in devam eden konser serilerinde, Hande Dönmez’in sahneye çıkması ile eğlence zirve yaptı. Kendine özgü yorumladığı şarkıları ile Kuzey Kıbrıs’ta da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hande Dönmez hayranları, büyük ilgi gösterdi. Şarkılarının neredeyse tamamını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Hande Dönmez, enerjisi ve performansıyla da büyük alkış aldı. Sanatçı, gelen istek parçaları da geri çevirmezken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022, 10:07