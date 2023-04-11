Şaka gibi eğitim

Abdullah SUİÇMEZ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), El-Sen’e destek vermek amacıyla dün 09.00-12.00 saatleri arasında Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda greve gitti.

Sabah saat 08.00’de okula giden öğrenciler, ‘grev var’ denilerek, saat 09.00’da evlerine gönderildi.

Çocuklarını okula getiren veliler bir saat sonra almak için geri gidince isyan etti. Çocuklarının derslerden, kendilerinin de işlerinden geri kaldığını ifade eden veliler, “Öğrencilerin suçu ne” diye sordu.

Servisle okula gelen çocuklar ise evlerine gidebilmek için uzun süre bekledi.

Grev gerekçesi: El-Sen’e destek

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sendikal Platform toplantısında alınan karar doğrultusunda El-Sen’e destek vermek amacıyla 09.00-12.00 saatleri arasında Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda grev yapılacağı aktarılmıştı. “Halkın iradesini, kurumlarını ve geleceğini hiçe sayan UBP-DP-YDP hükümeti, 10 Nisan Pazartesi günü saat bir kez daha malum yasayı Meclis’ten geçirmeyi ve toplumsal geleceğimizi ipotek etmeyi deneyecektir” denilen açıklamada, halka eylemlere destek vermeleri çağrısı yapılmıştı.



Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023, 09:56