Oturum akşama kadar sürdü

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı yapılan eylemler sokağın tansiyonunu yükseltirken,

Meclis Genel Kurulunda, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında ciddi gerilimler yaşandı. Yasa tasarısıyla ilgili görüşmeler ise dün gece 20.00 raddelerinde sona erdi.

Tasarının geneline ilişkin oylama, ivediliği olmadığından dolayı, bir sonraki yasama işlevli birleşimde yapılacak.

Meclis Genel Kurulu bugün denetim işleviyle yeniden toplanacak.

Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığı’nda dün saat 11.15’te başlayan toplantıda, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edildi.

Genel Kurul’da ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman 62’nci maddeden söz aldı.

Erhürman: Risk taşıyor

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ülkenin gelecek 15 yılına ilişkin bir konu olduğunu kaydeden Erhürman, Aksa ile yapılan sözleşmenin 2024 yılının mart ayında sonlanacağını ve idarenin talep etmesi halinde 3 yıl daha uzatılabileceğini hatırlatarak, gelecek 4 yılda enerji ile ilgili olasılıkları sıraladı.

Erhürman, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile hükümetin işi ihalesiz bir şekilde yapma yetkisi almak istediğini ifade ederek, bunun ülkenin geleceğine zarar verme riski taşıdığını vurguladı.



Üstel: Bu ülkenin enerjide önünün açmanın tek yolu…

Başbakan Ünal Üstel söz alarak, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısının, enerji politikalarının oluşturulması açısında engel olmadığını söyledi.

Tüm amaçlarının enerjide arz güvenliğini sağlamak ve enerji açığını karşılamak olduğunu vurgulayan Üstel, “Bu ülkenin enerjide önünün açmanın tek yolu, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesidir. Buradaki kırmızı çizgimiz enterkonnekte sisteme geçilmesidir” dedi.

Sık sık tansiyon yükseldi

Yasa tasarısının görüşülmesine devam edildiği oturumunda iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında sık sık tansiyon yükseldi, sözlü tartışmalar yaşandı.

Başbakan Ünal Üstel’in konuşmasının ardından, 6 Nisan’da Meclis’in olağanüstü oturumu sona erdiğinde sözü yarım kalan CTP Milletvekili Fide Kürşat, konuşmasına devam etti.

Hükümeti “ne yaptığını bilmeyen, toplumun değerlerini paspas etmiş bir yapı” olarak niteleyen Kürşat, hükümeti toplumun öz varlıklarını “peşkeş çekmekle” suçladı.

CTP’li vekiller ne dedi?

CTP Milletvekili Ongun Talat hükümeti enerji politikalarını tartışmaya ve üretmeye çağırdı ve CTP iktidara geldiğinde bunu yapacağını vurguladı.

CTP Milletvekili Filiz Besim de bu yasanın şirkete teslim olduğunu savunarak, eleştirilerde bulundu, Türkiye’deki seçim öncesi neden acele bir şekilde bu yasanın geçirilmek istendiğini sordu. Besim, yasa üzerinde kaç gündür tartışma olduğunu, bu yüzden bu konunun halkın ülkenin yararına olacak şekilde detaylı tartışılmasının öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise, günlerdir bu yasa üzerinde görüşmelerin sürdüğünü, ancak hükümetin ne dediğini anlamadıklarını ifade etti. Özdenefe, kamu kaynaklarının kullanımında adım atılacaksa ihale ve denetlemenin önemine vurgu yaparak, bu yasanın acele bir şekilde geçirilmek istenmesinin sebebini sordu.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, yasa tasarısına ilişkin söz olarak, ilgili yasanın kaç gündür görüşüldüğünü, gündemin bir şirkete yönelik yasayla meşgul edildiğini ifade etti, eleştirilerde bulundu.

Kıb-Tek’te yatırım yapmak yerine bugünkü noktaya gelindiğini, ilgili şirketin kasasına para aktarılmaya çalışıldığını savunan Şahiner, hükümetin yasayla ilgili topluma doğruları söylemediğini öne sürdü, komite çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Kıb-Tek’in 2023 bilançosunun geçtiğini ancak 2021 ve 2022 bilançolarının ortada olmadığını savundu.

Milletvekili Teberrüken Uluçay da, bu konunun Meclis’te ve dışarıda 10 gündür tartışıldığına işaret ederek, sonrasında atılacak adımların bilinmediğini, bunun bilinmesinin halkın hakkı olduğunu kaydetti.

Milletvekili Armağan Candan ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “AKSA’yla yapılan bir önceki sözleşmeyle ülkenin 15-16 yıl boyunca taahhüt altına alındığı” eleştirisi yaptığına işaret etti.

Tasarının geri çekilmesi talep edildi

CTP Milletvekili Ürün Solyalı elektrik ve sudan bahsedilen yasada Kıbrıslı Türklerin söz sahibi olamadıkları günlerden geçildiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci de Meclise ivedi ve gizli Kamu İhale Yasası ile alakalı yasa geldiğini ve talimat alarak hareket edildiğini söyledi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da AKSA’yı ülkeye UBP’nin getirdiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Sıla Usar, doğruluğuna hiç kimsenin ikna edilemediği bir yasanın geçirilmeye çalışıldığını kaydetti.

CTP Milletvekili Asım Akansoy da tasarının geri çekilmesini talep etti.

Bağımsız vekiller de konuştu

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers de, Kıb-Tek’in her zaman ülkede ön planda olduğunu, hükümetlerde sürekli bakanlık değiştirdiğini, yönetim kurullarında sürekli değişiklikler yapıldığını, “kurumun başı boş bırakıldığını”, sürekli yakıt, santral, hava kirliliği gibi konularda gündemde olduğunu anlattı.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars yasa tasarısına ilişkin yaptığı konuşmada, bir ülkenin her alanda geleceğini kurgulayacağı enerji politikalarına ilişkin doğrudan alımın bir yöntem olamayacağını söyledi.

Oy çokluğuyla onaylandı

Tasarının geneline ilişkin konuşmaların ardından, tasarının madde madde görüşülmesine geçilerek, tüm maddeler oy çokluğuyla onaylandı.

Tasarının genelinin oylanması ise, ivediliği olmadığı için bir sonraki yasama işlevli birleşimde yapılacak.

Meclis'in bir sonraki birleşim denetim işleviyle bugün saat 10.00’da yapılacak.