Her alanda patlama var

Güney Kıbrıs’ta meydana gelen adli olaylarda patlama yaşandığı, özellikle gençlerin ciddi suçların içinde olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi Larnaka Ağır Ceza Mahkemesinin, Nisan 2022’de, valizinde 3.5 kilo kokain ile Larnaka Havalimanında yakalanan 34 yaşındaki kişi hakkında 11 yıl hapis cezası verdiğini yazdı.

Gazete bir başka haberinde, 2019'da Güney Kıbrıs’ta sahte belgeler düzenleyerek paravan evlilikler düzenleyen, insan ticareti yapan 24 yaşındaki bir kişinin Almanya’da tutuklanarak, Güney Kıbrıs’a iade edildiğini belirtti.

Habere göre, Rum polisinin, Alman makamlarıyla işbirliği neticesinde 24 yaşındaki kişi geçen çarşamba günü Almanya’da tutuklandı.

Rum polisi 24 yaşındaki genç hakkında Avrupa tutuklama emri çıkarmıştı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın ilgili makamlarının Almanya’ya giderek 24 yaşındaki kişiyi Güney Kıbrıs’a getirdiğini de yazdı.

Alithia gazetesi, İngiliz Üslerinde çalışan bir memurun, dolandırıcılık suçlarından dolayı tutuklandığını belirtti.

Gazete ilgili memurun, İngiliz Üsleri Batı bölgeleri içerisindeki yerel işletmeleriyle bağlantılı

7 konudan suçlandığını yazdı.

Habere göre, İngiliz Üsleri Batı Bölgeleri Polis Müdürü Dave Purvis yaptığı açıklamada, bu tür suçların dikkate alındığını belirterek, ilgili araştırmanın devam ettiğini söyledi.

Purvis, ayrıntı vermekten ise kaçındı.

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, Rum polisinin, Güney Lefkoşa’daki postaneden kendisine ait paketi almak için giden 21 yaşındaki genci, uyuşturucu ithal etmek, temin etmek ve tasarrufunda bulundurmak suçlarından tutukladığını yazdı.

Habere göre, 21 yaşındaki gencin adına olan pakette, yaklaşık 160 gr hintkeneviri tespit edildi.

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, 1 Nisan -30 Haziran 2022 tarihlerini arasındaki dönemde “1480” numaralı şikayet hattına bildirilen her 2 suçtan birinin internet suçu olduğunu ifade etti.

İlgili hatta 597 kişinin başvurduğunu yazan gazete, işlenen internet suçlarının yüzde 47’sinin, hacklenmek, ekonomik açıdan dolandırıcılık gibi suçlar olduğunu belirtti.

Gazete, sosyal medya hesaplarının çalınması gibi suçların da arttığına dikkati çekti.

