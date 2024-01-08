Maliyet düşecek

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın birincil hedefinin elektrik maliyetinin doğal gaz yoluyla azaltılması olduğunu belirterek, ileriye dönük planlamalardan bahsetti.

Papanasatasiu, Kathimerini gazetesine yer alan söyleşisinde, Güney Kıbrıs’ın enerji maliyetinin düşürülmesi için doğal gazın biran önce ülkeye ulaşması gerektiğini vurguladı. Papanasatasiu, "Bu da, Çin’de bulunan Doğal Gaz (LNG) Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi’nin (FSRU) teslim alınmasının akabinde 2024 yazında Vasiliko bölgesindeki kara terminalinin tamamlanması ve sıvılaştırılmış doğal gazın gelmesiyle olacak" dedi.

Rum Elektrik Kurumu’nun (AİK) tribünlerinin test edilebilmesi amacıyla, kara terminali tamamlanmadan önce, yüzer terminalle doğal gaz getirilmesi düşüncesinin de mevcut olduğunu ifade eden Papanastasiu, Doğu Akdeniz doğal gazının boru hatlarıyla getirilmesinin ise uzun vadeli planları arasında yer aldığını belirtti.

Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) bulunan parsellerden birinin, hali hazırda diğer parsellerin birinde faaliyet gösteren bir şirkete doğrudan tahsis edilmesi ihtimalinin bulunduğunu da belirterek, bu konuda daha fazla ayrıntı vermek istemedi.

Parsel 6’daki “Koronos 2”, parsel 10’daki “Galafkos” ve parsel 5’te doğrulama sondajlarının 2024-25 döneminde başlaması veya tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade eden Papanastasiu, sözde “Kıbrıs doğal gazının 2028 yılında çıkarılıp, kullanıma hazır hale getirilmesini hedeflediklerini” sözlerine ekledi.