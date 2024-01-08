Teşvik oranı yükseltildi

Narenciye üreticilerine yönelik destek ve teşvik paketi hazırlandı. Hem ihracat kalitesindeki hem de sıkmaya verilecek ürün için üreticiye destek verilecek

Başbakan Ünal Üstel, narenciye üreticilerinin üretimden kopmaması ve üreticilere destek amacıyla destek ve teşvik paketi hazırladıklarını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, konuyla ilgili açıklamayı, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Derneği Başkanı Turgut Akçın ve Güzelyurt Lefke Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Sami Dayıoğlu'nun katıldığı toplantı sonrasında yaptı. Toplantıya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da katıldı.

Üstel geçmişte Tarım Bakanlığı bütçesinde yüzde 6.5’e kadar inen narenciye teşvikini bu yıl yüzde 20'lere çıkardıklarını kaydetti.

Açıklamada, üreticiye, serbest piyasada paketleme kalitesinde değerlendirememiş ve sıkmaya verilecek paket kapsamında Greyfurt, Limon, Yafa, Washington, Valenciya, Mandora ve King için Cypfruvex’in açıklayacağı sıkma ürün fiyatlarına ek olarak ton başına 2 bin TL destek verileceği belirtildi. Konsantre ihracatı için ise ton başına 20 bin TL teşvik desteği verileceği kaydedildi.

Birinci sınıf paketleme ihracat kalitesindeki mandora ve valenciya ürünlerini serbest piyasada ya da Cypfruvex yoluyla ihracat edecek üreticilere de teşvik verileceği kaydedilen açıklamaya göre, teşvik 3. ülkelere ihraç edilecek ürün için ton başına 2 bin 500 TL, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ürün için ise ton başına bin 700 TL olacak.

İhraç edilecek 2. sınıf paketlenmiş ürünler ve bahçe çıkışlı kasa kontrollü olarak ihraç edilecek ürünler için de üreticilere ton başına bin 500 TL teşvik verilecek.

Çavuş: Başbakanın üretici dostu kimliği bizlere rehber oluyor

Bakan Çavuş da “Başbakanımız sadece üretimde pazarlamaya değil üretimin topraktan sofraya kadar gidecek olan yolculuktaki planlama ile ilgili talimatları bize vermiştir. Biz bu talimatları aldıktan sonra yapmış olduğumuz istişarelerde Güzelyurt bölgesine önce kaliteli suyu ulaştırdık ve bu suyu 20.000 dönümlere çıkardık daha sonra 16.500 dönüm araziye 24 saat kesintisiz su ulaştırdık ki; bu sayede daha kaliteli ürünleri üretme fırsatını üreticimize sağlamış olduk” dedi.