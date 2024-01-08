‘Adalet arayışımız sürecek’

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in 11 sanığının yargılandığı duruşmaların ilk bölümü için Adıyaman’a giden KKTC heyeti dün ülkeye döndü.

Şampiyon Meleklerin aileleriyle birlikte , Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Başbakanlık ekibi ve bazı milletvekilleri de adaya döndü.

Bakan Ataoğlu, “Meleklere verdiğimiz söz doğrultusunda dava sonuçlanana kadar davanın takipçisi olacağı” dedi.

İsias davasını takip etmek için Adıyaman'da bulunan ve heyetle aynı uçakla KKTC’ye dönen Ataoğlu Ercan Havalimanı’ndan çıkışında yaptığı açıklamada, KKTC halkına verdiği dayanışmadan dolayı teşekkür ederek, “hep birlikte omuz omuza, bir birimizi, yalnız bırakmadan her yerde olduğu gibi Adıyaman dava görüşmesinde de davanın ilk gününden beri birlikteyiz.” dedi.

Sanık avukatlarının gerçek olayı yalana döndürmeye çalışan bir takım savunmaları olduğunu söyleyen Ataoğlu, adalete güvendiklerini ve davanın emsal teşkil edecek olmasından dolayı sürecin önemli olduğunu belirtti.

Sanıkların tutuklu yargılanacağını ve davanın 26 Nisan tarihinde tekrar görüşüleceğini dile getiren Ataoğlu, sürecin kolay olmadığını ve ileriki sürecin de kolay olmayacağını bildiklerini belirterek, “uzun bir süreç olacak ama bizim bütün isteğimiz adaletin yerini bulmasıdır. Davanın emsal teşkil etmesidir.” dedi.

Karakaya: Son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da Ercan’da yaptığı değerlendirmede, “Psikolojik ve fiziksel açıdan çok zor bir 5 günlük mücadelenin ardından adamıza evimize döndük. Şampiyon Meleklerimizin adaletini sağlamak için ve suçluların en ağır cezayı alması için son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

“Duruşmanın ilk gününden itibaren mahkeme salonunda her türlü yalanı dinledik, ama 11 aydır nasıl güçlüysek orda da birbirimizden ve sizlerden destek alarak ayakta kaldık” diyen Karakaya, “Bizim için tek bir gerçek vardır o da İsiasin bir katliam olduğu, orda apaçık bir cinayet işlendiği ve bizim tam 72 canımızı kaybettiğimiz gerçeğidir. Adalet yerini bulmazsa tam bir hukuk katliamı olacağını hep söyledik söylemeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

4 gün süren duruşmaların ardından bir sonraki duruşmanın 26 Nisan’da olacağını ve bu tarihe kadar tutuklu olan sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ara kararı ile diğer adli kontrol kararlarının da yine aynı şekilde devam edeceğine işaret eden Karakaya şunları kaydetti:

“Bu zorlu 5 gün boyunca yanımızda olan avukat ekibimize, başbakanımız ve ekibine, bakanlarımız, milletvekillerimize, tüm konsolosluk ve büyükelçilikte görev yapanlara, orta öğretim öğretmenler sendikası, evimizdeki ve tüm dünya genelindeki sevenlerimiz ve dostlarımızın desteğine çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda günlerce yanımızda olan ve tüm haberleri size anında ve eksiksiz iletmeye çalışan basın emekçilerimize de ayrıca gönülden teşekkür ederiz.”