İki üs istiyor

Rum yönetiminin Baf’taki “Andreas Papandreu Hava üssü” ile Mari’deki “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nü yükselteceği, ABD’nin, bu çerçevede hava üssüne talip olduğu bildirildi.

Fileleftheros haberi manşetten “Oval Ofiste Her Şey Konuşuldu… Biden’ın Anahtar-Tutumu ve Lefkoşa’nın Talepleri… Kıbrıs Hava ve Deniz Üslerini Yükseltiyor, Amerikalılar ‘Andreas Papandreu’ ile İlgileniyor” başlığıyla aktardı.

Gazete ABD Başkanı Biden’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmesinin sonunda ABD’nin Güney Kıbrıs’a yaklaşım çerçevesini ortaya koyarken “Kıbrıs rol oynayabilmek için bağımsız ve bölgede istikrarlı kalmalı.” dediğini yazdı.

Rum tarafının Biden’ın bu açıklamasının Türkiye ve Türkiye’nin anlaşma olsun ya da olmasın, Ada’yı kontrol etme çabasıyla ilgili olduğuna ve Washington’un Kıbrıs sorununda bir anlaşmanın içeriğine yaklaşımını da yansıttığına inandığını belirtti.

Davetin sebebi anlaşıldı



Gazete Biden’ın Hristodulidis’i davet etme sebebinin Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de oynadığı rolle ilgili olduğunu ve ABD’nin bu rolü çok önemli bulduğunu belirterek, Oval Ofis’teki görüşmeye Biden dışında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jacob Jeremiah Sullivan ve Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’nın diğer önde gelenlerinin bulunduğuna dikkat çekti.

Edindiği bilgilere dayanarak Hristodulidis’in görüşmede, bölgedeki mevcut durum hakkında bilgi vererek Rum yönetiminin bölgedeki bütün taraflarla arasında iletişim kanalları bulunduğunu, savaşan taraflar arasında mesaj trafiğini üstlenebileceğini söylediğini yazan gazete ABD’nin Rum yönetiminin, “rolünün bu yönüne de önem verdiğini” belirtti.

Oval Ofis’teki görüşmede savunma iş birliğiyle bağlantılı konuların da ele alındığına dikkat çeken gazeteye göre Hristodulidis, Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünü yükseltme planından bahsetti. Amerikan tarafı bu plana katılmaya, müdahil olma noktasında ilgilendi.

Gazete uzmanların, hava üssünün yükseltilmesinin, geçirilmekte olan bu dönemin gereklerini yerine getirebilmek için zaruri gördüğünü yazdı. Rum yönetiminin Mari’deki “Evangelos Florakis” deniz üssünü de yükseltmekte olduğunu ve bu noktada AB ile iletişim içerisinde olduğunu belirten gazete, Rum tarafının, hiçbir şekilde askeri saldırı üssü olmayacağını, sorunun tarafı da hedef de olmak istemediğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Rum ordusuna yardımcı olacak

Habere göre ABD askeri iş birliği alanında, Rum öğrencilerin Amerikan askeri akademilerinde eğitim görmesinin ötesinde, Rum yönetimi isterse, RMMO’nun komuta düzeyinde modernizasyonuna yardımcı olmayı da teklif etti. Rum yönetimi, Amerikan silah ambargosunun her seferinde bir yıllığına kaldırılmasındaki kısıtlama süresinin en az beş yıla uzatılmasını talep etti ve ABD’den silah sistemi satın alma ilgisini ortaya koydu.