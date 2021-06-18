‘Başarımızı etkiliyor’

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını nedeniyle büyük bölümü online eğitim olarak devam eden 2020-21 Öğretim Yılı’nın sonuna gelinirken, okullarda karne ve diplomaların dağıtımına başlandı. Buruk ve salgın gölgesinde eğitim yılını tamamlayan öğrencilerin büyük kısmı online eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını ifade etti.

Diyalog’a konuşan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencileri önümüzdeki yıl yüz yüze eğitimin başlamasını umut ettiklerini belirtti. Öğrenciler, “Online eğitimde öğretmen öğrenci ilişkisi yok ve bu bağ kurulamadığı için de başarılı olamıyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Hatice Ünveren

“Karnemde notlarım güzel ancak birincilik beklerken ikinci olduğum için üzüldüm. Bizim için gayet zor bir yıl oldu. Online eğitim zor bir sistem olduğu için birçoğumuz başarılı olamadık. Umarım önümüzdeki eğitim yılında salgın biter ve güzelce yüz yüze eğitime döneriz.”

Çisem Muhtaroğlu

“Karnemi aldım, notlarım güzel, takdir aldım ve mutluyum. Bizler için bu yıl zor bir eğitim yılı oldu çünkü online dersler alışık olmadığımız ve zorluklar yaşadığımız bir eğitim sistemiydi. Bence bu sene herkes aldığı notlardan memnun olmalıdır. Evde aldığımız eğitimde dikkatimiz dağılıyor, sürekli evin içinde durduğumuz için de sıkılıyoruz bunlar da haliyle notlarımıza yansıdı. Önümüzdeki yıl umarım virüs biter ve yüz yüze eğitime döneriz.”

Çağan Yıldırım

“Notlarım güzel oldu ve mutluyum. Keşke bu yıl eğitim yüz yüze yapılabilseydi. Umut ederim ki önümüzdeki yıl salgın biter ve yüz yüze eğitime geçeriz. Önümüzdeki yıl hedefim Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni kazanmaktır ancak önümüzdeki yıl da eğitim online olarak devam edecekse başarılı olabileceğime inanmıyorum. Yüz yüze eğitime geçilirse hedefime ulaşabilirim. Online eğitimde öğretmen öğrenci ilişkisi yok ve bu bağ kurulamadığı için de başarılı olamıyoruz.”

Mehmet Tepeli

“Online eğitim bizim derslerden uzak kalmamamızı sağlasa da yüz yüze eğitim gibi olmuyor. Önümüzdeki yıl umarım yüz yüze eğitime geçeriz ve bu salgından kurtuluruz.”



Hasan İpek

“Karnelerimizi aldık ancak online eğitimle çok zorluklar yaşadık. Online eğitim bilmediğimiz bir sistemdi ve yaşadığımız zorluk notlarımıza da yansıdı. Umarım önümüzdeki yıl yüz yüze eğitime geçeriz ve bu hastalıktan kurtuluruz. Online eğitimle yüz yüze eğitim arasında pek fark olmasa da dikkat konusunda sıkıntılarımız oldu.”

Leyli Babanazarov

“Karnelerimizi aldık mutluyuz. Online eğitimle geçirdiğimiz eğitim yılımızda notlarımız olumsuz etkilendi. Zorlandığımız bir eğitim sistemi ile karşı karşıya kaldık. Yüz yüze eğitim olsa daha iyi notlar ve daha çok başarılı öğrenciler olacaktık. Bu yıl öyle veya böyle geçti umarım önümüzdeki yıl bu salgından kurtuluruz ve yüz yüze eğitime geçeriz.”

Ali Can

“Karnemi aldım zayıfım yok. En düşük notum 6 oldu. Yüz yüze eğitim olsa notlarımın daha da düşük olacağını düşünüyorum. Çünkü yüz yüze eğitimde girilen sınavda çok heyecan yapıyorum. Evde sınava girmek biraz daha rahat oldu. Benim için online eğitim daha iyi oldu. Yüz yüze eğitimin arkadaşlarımızı görmek öğretmenlerimizi görmek adına iyi sınavlar için zor bir sistem olduğunu düşünüyorum.”

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021, 10:10