7 bin 500 lira teminat yatırdı

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde yarım inşaattan çalınan 4 bin lira değerindeki beton düzeltme makinesini ucuza satın aldığı iddia edilen Mehmet Özdemir hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İfadesinde makineyi adını bilmediği şahıslardan 230 lira karşılığında aldığını öne süren zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı, 7 bin 500 nakit teminat yatırarak serbest bırakıldı

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Mehmet Özdemir’in 11 Haziran 2021 tarihinde, Lefkoşa'nın Metehan bölgesinde yarım inşaat içerisinden çalınan yaklaşık 4 bin TL değerindeki bir adet beton düzeltme makinesini kimliği meçhul şahıslardan 230 TL karşılığında aldığını belirtti.

Polis, demirleri alarak zanlının hırsızlık mal kabulü suçunu işlediğini söyledi. Zanlının soruşturma kapsamında iki kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, araştırmalarının süreceğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirtti. Polis, zanlının hırsızlık mal kabulü suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 7 bin 500 nakit teminat yatırması şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına emir verdi.