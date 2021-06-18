Öğrenim için çalışmalar sürüyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, meslek liseleri dahil orta dereceli okullarda öğrencilerin karne almaya başladığını, bazı okulların yarın da karne vermeye devam edeceğini söyledi.

İlköğretimde eğitim gören öğrencilerin yarın karne ve tamamlama belgelerini alacağını dile getiren Amcaoğlu, 271 okuldan 53 bin öğrencinin 30 Haziran’a kadar karne ve diplomalarını almalarının tamamlanacağını bildirdi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Amcaoğlu, altı aydır görevde olduklarına işaret ederek bu süre içinde söylediklerini yaparak ilerlediklerini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, okulların altyapılarını güçlendirerek, öğrencilerin 2021-2022 öğrenim yılında 20 kişilik sınıflarda öğrenim görmesi için gerekli düzenlemeleri ve planlamaları yaptıklarını açıkladı.

2021-2022 Öğretim Yılı’nın 6-7 Eylül’de başlamasını planladıklarını dile getiren Amcaoğlu, salgında olağanüstü bir durum yaşanmaması halinde açıklayacakları akademik takvime uygun hareket edeceklerini söyledi.

Eğitimde 155 bin 500 kişi aşılanacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimde, öğretmen, yardımcı öğretmen, öğrenci, taşımacı, refakatçi ve diğer çalışanların toplamının 155 bin 500 kişi olduğunu kaydederek, dün başlayan aşılamayla eğitim sektöründeki tüm çalışanların aşılanacağını ifade etti.

Amcaoğlu, okulların altyapısının pandemi koşullarına uyarlanması için gerekli düzenlemelere başlandığını kaydederek, 8 bin öğrencinin eğitim gördüğü bazı okullarda altyapının tamamlandığını, öğrencilerin diğer okullardaki fırsat eşitliğini yakalamaları adına sınıf sayılarının düşürtülerek öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmelerinin sağlanacağını söyledi.

18 okul binası yapılacak

Amcaoğlu, şu anda 14 yeni okul binasının bitme aşamasında olduğunu, 15’inci okulun 20 Haziran’da, 16’ncı okulun ise 20 Temmuz’da temellerinin atılacağını; 17’nci okulun inşası için gerekli anlaşmasının yapıldığını, 18’inci okulun ise İskele’de yapılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü bildirdi.