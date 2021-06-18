2 milyar doların peşine kim düşecek

Suna ERDEN

Diyalog gazetesinin, Türkiye Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora dayanarak KKTC’de kara para ve sanal bet üzerinden yılda 2 milyar dolar döndüğüne ilişkin manşet haberi dünkü Meclis birleşiminde gündeme getirildi. HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu Meclis kürsüsüne çıkarak, Diyalog gazetesini gösterdi ve ‘şok rapora’ değindi.

Bakan Arıklı’nın, sanal betin kontrol altına alınması için ‘Şans Oyunları’ Yasası’nı Meclis’ten geçireceğine ilişkin açıklamasına değinen Manavoğlu, kendisinin de ilgili komitede yer aldığını söyledi.

Manavoğlu, KKTC için hayati bir konuyu gündeme getirirken, Meclis salonunun büyük ölçüde boş olmasına tepki gösterdi.

MASAK’ın raporuna değindi

Halkın Partisi Milletvekili (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, meclisteki konuşmasında Diyalog’un manşet haberine değindi.

Manavoğlu, haberde MASAK raporuna yer verildiğini; sanal bet ve kara para faaliyetlerinde dönen paranın 2 milyar dolar olduğunun yer aldığını ifade etti.

Manavoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın haberdeki açıklamalarına da değinerek, “Sanal betin kontrol altına alınması için yasal çalışma olduğunu söylemiş. Bu çalışma daha önceden de vardı. Özellikle 14. maddede KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bet oynamamasını öngörüyor” dedi. Manavoğlu, kendisinin de yasal çalışmanın yapıldığı komitede yer aldığını söyledi.

Manavoğlu’ndan hükümete sıfır notu

Manavoğlu daha sonra ‘Azınlık hükümetinin karnesi’ adı altında gösterdiği pankartta, hükümete ‘sıfır’ notunu verdi.

Manavoğlu, “Halktan aldığımız görüşler doğrultusunda bu karneyi hazırladık” ifadelerini kullandı.

Büyük paralar dönüyor

‘Şok rapor’ başlığıyla dün yayımlanan haberde KKTC’de kara para ve sanal bet faaliyetlerinde yılda

2 milyar dolar tutarında para döndüğü belirtilmişti. Raporu tv2020’ye değerlendiren Bakan Arıklı, KKTC’nin 2 yıllık bütçesine denk gelen paranın kontrol altına alınması halinde, devletin para sıkıntısı yaşamayacağını ve hızlı bir kalkınma sürecine girebileceğini ifade etmişti. Arıklı, her türlü baskıya karşın ‘Şans Oyunları Yasası’nı Meclis’ten geçireceklerini kaydetmişti.

Arıklı, Girne’de yüzlerce apartman dairesinde sanal bet faaliyeti yürütüldüğünü söylemiş,

Şu ifadeleri kullanmıştı:

Herkes biliyor, herkes söylüyor ama kulağını kapatmış durumda. Yakalananlar sadece garibanlar. Göstermelik 5-10 kişi tutuklanıyor ama esas patronlar ortada yok. Şu ana kadar o patronlarla ilgili açılmış bir dava falan da yok. Artık bazı şeylerin farkında olmamız lazım.

Ortada çok ciddi rakamlar varken, ‘kimse görmemezlikten gelelim’ diyemez. Devlet olarak ‘çarkı kontrol etmeyelim ve vergi almayalım’ mantığı yürütülemez.

Tasarı yasalaşırsa kara paranın trafiğini büyük ölçüde kontrol altına alacağız ve ayrıca sanal betten 100-150 milyon dolarlık bir rakam devletin kasasına girecek. Kasaya 100-150 milyon TL’nin girmesi bile bizi çok rahatlatır.