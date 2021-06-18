Bölge tehlike altında

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bulunan tarihi binaların büyük bir kısmı ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden yıkılmaya yüz tuttu.

İşte bu evlerden birinin yerle bir olması için rüzgâr esmesi yetti. Yaşlı bir adamın yaşadığı evin önce sallandığı, ardından yerle bir olduğu belirtildi.

Adamın hayatını durumu erken fark eden komşuları kurtardı.

Evin sallandığını gören komşular, yıkılmadan önce yaşlı ve yalnız yaşayan adamı dışarı çıkardı.

Daha sonra zaten yıkılmak üzere olan ev birkaç dakikada çöktü.

Yıkılan evden yola moloz ve taşlar dökülürken, Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri enkazı temizledi.

Herkes için tehlikeli

Çökmek üzere olan binaların birçoğu boş ve terk edilmiş yerler olurken, az bir kısmında maddi durumu kötü olan kişiler yaşıyor.

Hem bu evlerde yaşayanları hem de o civarda oturanları tehlikeye atan bu durum yıllardır görmezden geliniyor.

Yıkılmak üzere olan evlerin olduğu sokakta oyun oynayan çocuklar, bölgeyi ziyaret eden turistler ve orada yaşayan vatandaşlar için risk oluşturan eski binalarda, ciddi bir bakım ve onarım yapılması gerekiyor.

Müdahale için ne bekleniyor

Devletin ilgili birimleri ve belediyenin maddi imkansızlıklar gerekçesiyle kendi haline terk ettiği binaların tehlike arz ettiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Müdahale edilmesi için illa birine bir şey olması mı gerekiyor” diye sordu.

Vatandaşlar, 1974 sonrasında Surlariçi’nin önemsizleştirildiğini, buralardaki konutların kiraya verildiğini ve yıllar içinde çok sayıda binanın yıkılmaya yüz tuttuğunu belirterek “böylesi bir ihmal ve böylesi bir umursamazlık hiçbir yerde görülemez” dedi.