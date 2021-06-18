“Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutamaz”

Öğrenciler yüz yüze eğitimi özlerken, öğretmenler de aynı fikirde olduğunu söyledi. Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Müdürü Ergin Mazharoğlu, “Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir sistem tutamaz” dedi.

“Online eğitim hiçbir eğitimcinin istemediği bir sistemdir” diyen Mazharoğlu şöyle devam etti:

Gönül arzu ederdi ki bu pandemi süreci hiç yaşanmasın ve çocuklarımız okula gelip yüz yüze eğitim yapabilsinler. Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir sistem tutamaz. Temennim 2021-2022 eğitim yılında okullar açıldığı zaman öğrencilerimizin yüz yüze eğitime devam edebilmeleri yönündedir. Online eğitim hiçbir eğitimcinin istemediği bir sistemdir.

