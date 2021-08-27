‘İleri adım atılamıyor’

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) kayıplar konusunda açıklama yaptı. Fotiu, yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye bilindik eleştirilerini yineledi.

Alithia gazetesine göre Fotiu, kayıplar konusundaki “taktiklerini ve maksatlarını terk etmeleri” yönünde Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Kayıplar konusunda KKTC’de yapılan son açıklamalarla ilgili endişesini dile getiren Fotiu, Rum tarafının konuyu propaganda maksatlı kullanmakla suçlandığını belirtti.

Fotiu bunun ayrıca bu sorunun çözümlenmesi çabasında tüm müdahil tarafların davranışını yönetmesi gereken iş birliği ruhuyla bağdaşmadığını söyledi ve kendilerinin bu yoldan gitmeyeceğini belirtti.

Kayıplar konusunda ilerlemeyi engelleyen unsurların ne propaganda ne de siyasi istismar olduğunu söyleyen Fotiu, bu durumun sorumlusu olduğunu iddia ettiği Türkiye’nin, samimiyetle özlü bir şekilde iş birliği yapmayı reddettiğini savundu.

Fotiu, Türkiye’nin sorumluluk ve yükümlülüklerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2001 ve 2004 yıllarındaki kararlarında ayrıca Avrupa Konseyi’nin ara kararlarında yer aldığını söyledi.

Fotiu açıklamasında ayrıca, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin, ailelerinin nerdeyse yarım yüzyıldır yanıt beklediği 800 Kıbrıslı Rum ve Yunanlıyla ilgili yanıtlarını vermesi gerektiğini savundu.