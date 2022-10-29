Polis tacirlerin peşinde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu bölgesinde, organize bir şekilde insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ahmet Gezer, Bora Aydıner, Ahmet Erkurt, Mehmet Tan, Shuayb Abdülkadir Kasım ve Anwer Ahmet Hassan dün mahkemeye çıkarıldı. Göçmenleri yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçırdıkları belirtilen 6 zanlının uzun süredir bu işi yaptığı ifade edildi. Yakalanan 6 kişinin yanı sıra insan kaçakçılığı şebekesinin 4 üyesinin daha arandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis müfettiş muavini Halil Seven, 18 Ekim 2022 tarihinde, Lefkoşa’da tutuklanan 4 kişi ile ilgili soruşturmanın, 19 Ekim 2022 tarihinde taraflarından devralındığını ve yapılan araştırmalar sonucu Ahmet Gezer ile Bora Aydıner’in, Ahmet Erkurt ve Mehmet Tan’ın yönlendirmesiyle kaçak göçmenleri, Lefkoşa’dan Beyarmudu’na getirerek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçirdiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan soruşturmada Shuayd Abdulkadir Kasım ve Anwer Ahmet Hasssan’ın da mesele ile ilgili bağlantılı olduğunun belirlendiğini aktaran Seven, şu an aranmakta olan 4 kişinin daha olduğunu belirtti. Polis, organize olarak işlenen suçla ilgili soruşturma yaptıklarını ifade etti ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.