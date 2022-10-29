İşverene kask soruşturması

Suna ERDEN

Lefkoşa'da meydana gelen kazada paket servis elemanı Ali Diyapoğlu’nun (34) ağır yaralanarak ölümüne neden olmakla suçlanan sürücü Samet Öztep hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında karar verirken, önemli noktalara da dikkat çekti. Heyet, Ali Diyapoğlu’nun taktığı kaskın güvenlik standartlarına uygun olmadığını açıkladı.

Heyet, Samet Öztep’i ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Alkol ve uyuşturucu yok

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Barkın açıkladı.

Vedia Berkut Barkın, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma suçunun 7 yıla kadar hapis veya asgari ücretin 50 katına kadar para cezası öngördüğüne değindi.

Barkın, sanığın kazada alkol ve uyuşturucu etkisi altında olmadığını, sabıkasız ve oldukça üzgün bir kişi olduğunu belirtti.

Motosiklet sürücüsünün kazada hiçbir kusuru olmadığına değinen Barkın, Ali Diyapoğlu’nun kaza anında taktığı kaskın güvenlik standartlarına uygun olmadığını ve bu nedenle de ülkemizde satışı yapılan motosiklet kasklarının denetiminin yapılması gerektiğine işaret etti.

Barkın, ölümlü kazalarda yakınlarını kaybedenlerin büyük bir acı yaşadığına ve ölümlü kazaların yaygınlığına değindi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile 3 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini, iki yıl ehliyet almaktan men ettiklerini açıkladı.

Barkın, ayrıca Ali Diyapoğlu’nun kullanımına verilen kaskla ilgili işvereni aleyhinde soruşturma başlatılmasına ve bir ay içinde mahkemeye bilgi verilmesine emir verdi.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 12.35’de, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde meydana gelmişti.

Yönetimindeki SP 180 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyreden Samet Öztep, Fuar Alanına dönüşe geçtiğinde o esnada, karşıdan gelip düz gitmekte olan sol şerit içerisinde seyretmekte olan Ali Diyapoğlu’nun yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin önünü tıkamış, çarpışma yaşanmıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu yaşamını yitirmişti.