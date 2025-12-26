Öncelik mutfak

Ömer KADİROĞLU

Hükümet, önceden açıklandığı gibi sosyal sigorta emeklilerinin 13’üncü maaşlarını dün ödedi. Bugün de kamu çalışanlarıyla, kamudan emekli olanların 13’üncü maaşları ödenecek. Sigorta emeklilerinin 13’üncü maaşı aldıktan sonra marketlere akın ettiği ve mutfak ihtiyaçları için harcama yapıldığı görüldü.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, fiyatların sürekli artmasından yakınırken, gerek 13’üncü maaş, gerekse hayat pahalılığı ödeneği verilmesine karşın evin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını söyledi. Vatandaşlar, ilgili makamların pahalılığa karşı etkili önlemler almasını istedi.

Ne dediler?..

Ali Sarıdaş

“Yılbaşı öncesi genel olarak piyasada fiyatlar berbat durumdadır. Aydan aya fiyatlar değişiyor. Son zamanlarda en fazla fiyatı artan ürünler temel tüketim maddeleridir. Evimizin ihtiyaçlarını tam olarak alamıyoruz. İhtiyaçlarımızın bir kısmını alıyoruz bir kısmı kalıyor. Beklentimiz fiyatların düzelmesidir. Bu noktada gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz.”

Uğur Ön

“Yılbaşı öncesi piyasada fiyatlar çok kötü. Asgari ücret konuşulur konuşmaz fiyatlar piyasada yükselmeye başladı. Fiyatı en çok artan ürünler temel tüketim maddeleri ve temizlik, hijyen malzemeleridir. Evimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz çünkü 5 kişi çalışıyoruz. Bir kişi çalışarak kira ödeyip ev geçindirmesi mümkün değildir. Böyle giderse bu ülkeden gideceğiz. Ben üniversite okuyordum bırakıp askere gideceğim, döndüğüm zaman ise kısmetse polis olmak istiyorum.”

Mehmet Göğebakan

“Piyasada yılbaşı öncesi fiyatlar gereğinden fazla yükseliyor. Eskiden yaptığımız alışverişle şimdiki alışverişlerimiz arasında çok büyük farklar vardır. Gittikçe fiyatlar yükseliyor. Asgari ücret arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Genellikle günlük tüketim maddeleri ve meyve sebze fiyatlarında yükseliş görüyoruz. Bu artışlar karşısında evimizin ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde alamıyoruz. Piyasada fiyat artışları böyle devam ederse sonumuz pek iyi değildir.”

Kadir Genlik

“Yılbaşı öncesi piyasada fiyatlar yükseliyor. Asgari ücret artışından sonra fiyatların yeniden yükseleceğini düşünüyorum. Temel tüketim maddelerinde daha çok artış gözlemliyoruz. Asgari ücrete son 5 yıl içerisinde yüzde bin 322 zam geldi. Asgari ücretle bu iş çözülemeyecektir çünkü 5 yılda gelen asgari ücret zammı karşısında halk yine geçinemiyor. Asgari ücret artışı yerine fiyatları düşürecek çalışmalar yapmaları gerekiyor.”

Osman Güney

“Yılbaşı öncesi piyasada fiyatlar yüksektir. Bir markette 100 lira olan ürün başka markette 170 lira oluyor ve dengesiz bir piyasa vardır. Temel tüketim maddeleri dahil her şeyin fiyatı artıyor. Evimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına eşimde ben de ek işler yaparak çarkımızı döndürmeye çalışıyoruz. Şu anda kendi ihtiyaçlarımızdan kısarak çocuklarımızın bir şeyini eksik etmemeye çalışıyoruz ancak böyle giderse çocuklarımızın da ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geleceğiz.”

Gaye Kök

“Daha önce kilolarca aldıklarımızı şimdi azar azar alıyoruz. Ben de eşim de emeklidir evimiz kira değil diye çok şükür geçinebiliyoruz. Pazar yerinde de marketlerde de meyve ve sebze fiyatları aynıdır ancak son zamanlarda et, çocuk mamaları ve bezleri, süt ve süt ürünleri çok arttı. Evimizin ihtiyaçlarını bir şekilde karşılıyoruz ancak böyle devam ederse borcu olan, kirada kalan, çocuk okutan ve tek çalışan aileler çok daha zor günler geçirecektir.”

Artun Kılıç

“Yılbaşı öncesi fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Asgari ücret artışı gelmeden market raflarına yansımaya başladı. Fiyat artışı her şeyde var ancak temel tüketim maddelerinde daha çok vardır. Evimizin ihtiyaçlarını bazı ay ucu ucuna yetiştirip alabiliyoruz ancak bazı ay sıkıntı yaşıyoruz. Devlet yetkililerinin piyasayı denetlemesi gerektiği inancındayım. Asgari ücrete çok fazla bir artış olmayacağı ortadayken piyasanın çok fazla artması bizleri olumsuz etkiliyor.”

Tahir Kökay

“Ekonomik yönden çok sıkıntılı günler geçirdik. Ülkede yaşanan sorunların son bulması için beklentimiz bir an önce Kıbrıs sorununun çözülmesidir.”

Tansel Mannaş

“Sigortadan aldığımız maaşla geçinebilmek çok zordur. Vatandaşı kimse düşünmüyor.”

Önder Sözüner

“Her şey çok pahalı. Maaşlara bir zam alıyoruz yerine on katı yirmi katı piyasa zammı alıyoruz. Bu ülkenin en önemli sorunu pahalılık ve işsizliktir.”

Aytaç Davulcu

“Geçinmek için birden fazla iş yapıyoruz ve eve gittiğimiz bile yok. Hayat çok pahalı ve yeni yıl yakın fiyatlar tavan yapıyor.”

Abdullah Bostancı

“Maddi olarak zorluklar yaşıyoruz. Ülkenin en önemli sorunu geçimdir. Beklentimiz yeni yılda daha iyi olmasıdır.”

Savaş Hoşgör

“Ülkenin en önemli sorunlarının başında ekonomik sorunlar, siyasi sorunlar ve Kıbrıs sorunundaki belirsizliklerdir. Benim hiçbir beklentim yoktur. Batacak mıyız gidecek miyiz bilemiyoruz. Bekleyip göreceğiz.”

Şeniz Uğursöz

“Pahalılık başını alıp gitti. Bu ülkenin en önemli sorunu pahalılıktır. Bu yönde çok beklentilerimiz var ancak bunu yapan kimse maalesef yoktur. Piyasanın ucuzlamasını bekliyoruz.”

Ayşe Lambasuyucu

“İstediğimiz gibi alışveriş yapamıyoruz. Eskiden kaliteli marka ararken şimdilerde ucuz olan ürünleri alıyoruz. Bu ülkenin en önemli sorunu ekonomidir ve yeni gelen Cumhurbaşkanımızın bu konuya çözüm getireceğine inancımız vardır.”