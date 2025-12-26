‘Kalite düşüyor’

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs'ta 2023 yılında ‘yeşillenme hastalığına’ neden olan 'psillidi' böceğinin tespit edilmesi, Türkiye Tarım Bakanlığı, KKTC’den ihraç edilecek enginarların ilaçlandıktan sonra gönderilmesini istiyor. Üreticiler ise ilacın enginara zarar verdiği ifade ediyor. Aynı hastalığın Türkiye’de de görüldüğünü ifade eden üreticiler, ürünlerin ilaçlanmasına gerek olmadığını belirtiyor. Ürünlerini ilaçsız göndermek için Türkiye Tarım Bakanlığı’na başvuran üreticiler, cevap beklerken, hasat zamanının geçtiğini söyledi.

Enginar Üreticileri Birliği Başkanı Salih Gürsoy, Diyalog muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC’de bazı narenciye ürünlerinde görülen hastalık nedeniyle enginarların Türkiye’ye ilaçlı şekilde ihraç edildiğini söyledi. Gürsoy, ancak söz konusu hastalığın Türkiye’de de görüldüğünü, ürünlerin ilaçsız gönderilmesi için Tarım Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını belirtti. Gürsoy, enginarları ilaçlamak zorunda kalmanın ürünlere zarar verdiğini ve kalite kaybına yol açtığını ifade etti.

Gürsoy, Tarım Bakanlığı’nın talebini Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı’na ilettiğini, ancak henüz bir yanıt alınamadığını söyledi. Üreticilerin, hasat zamanı geldiği hâlde enginarları tarladan çıkaramadıklarını ve ürünlerin bozulmaya başladığını dile getiren Gürsoy, tüm yetkili mercilere başvurduklarını ancak yalnızca “cevap bekliyoruz” yanıtı aldıklarını aktardı. Üreticilerin, geciken yanıt nedeniyle ciddi maddi kayıp yaşadığını vurguladı.

Gürsoy, enginar üreticilerinin uzun süredir yaşadığı bu sorunun çözülmesi gerektiğini, aksi hâlde ürünlerin büyük bölümünün tarlada çürüyebileceğini ve sektörün ciddi zarar göreceğini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025, 10:04