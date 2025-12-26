‘Uzlaşmaz bir zihniyet’

Başbakan Ünal Üstel, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un açıklamalarının adadaki tarihsel gerçekler ve çözüm iradesiyle bağdaşmadığını belirtti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Üstel, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Noel vesilesiyle yayımladığı Kıbrıs meselesine ilişkin siyasi içerikli beyanla ilgili değerlendirmede bulundu.

Üstel, “Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Noel vesilesiyle yayımladığı ve Kıbrıs meselesine ilişkin siyasi içerikli beyanları, ne adadaki tarihsel gerçeklerle ne de çözüm iradesiyle bağdaşmaktadır. Dini bir makamdan beklenen, barış, hoşgörü ve uzlaşı çağrısı yapmasıyken; Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini yok sayan, tek yanlı ve düşmanca bir dili tercih etmesi kabul edilemezdir.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs’ta yaşanan gerçek ulusal dram, Kıbrıs Türk halkının eşit siyasi ortaklığını ve egemenliğini kabullenemeyen bu anlayıştır. Kıbrıs Türk halkı, 1963’ten bu yana ağır bedeller ödeyerek bugünlere gelmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, halkımızın özgür iradesiyle kurulmuş, kendi kurumlarıyla ayakta duran bir devlettir. Hiç kimsenin, Kıbrıs Türk halkını yok sayan, güvenliğini ve geleceğini riske atan dayatmaları kabul etmesini beklemesi mümkün değildir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin adadaki askeri varlığı, uluslararası anlaşmalara ve özellikle Garanti Antlaşması’ndan doğan meşru haklara dayanmaktadır.”

Tehdit dili çözüm değil

Rum tarafının son yıllarda ittifaklar kurarak, askeri anlaşmalar yaparak ve silahlanmayı artırarak bir sonuca ulaşabileceğini düşünmesinin gerçekçi olmadığını belirten Üstel, “Silahlanma ve tehdit dili, Kıbrıs’ta çözüm üretmez; aksine gerginliği derinleştirir ve halklar arasındaki güveni daha da zedeler. Kıbrıs’ın ihtiyacı yeni cepheler ve askeri hesaplar değil, karşılıklı saygıya dayalı kalıcı bir uzlaşıdır.” ifadelerini kullandı.

