Hijyen denetimi yapıldı

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, yılbaşı öncesindeki tüketim yoğunluğu nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini artırdı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, yeni yıl öncesinde son bir ayda halkın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi ve hizmet alabilmesi için sahada aktif görev yapan belediye ekipleri, ilçede faaliyet gösteren işletmelerde kapsamlı ve titiz kontroller gerçekleştirdi.

Denetimlerini sıklaştıran, Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, önceki denetimlerde yaptığı uyarılar sonucunda, olumsuz bir durumla karşılaşmadı.

Denetimler kapsamında işletmelerin genel hijyen koşulları, çalışanların kişisel hijyeni, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ile muhafaza ve saklama koşulları detaylı şekilde incelendi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, halk sağlığının belediyenin öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayarak, vatandaşların özellikle yılbaşı gibi yoğun dönemlerde gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi ve hizmet alabilmesinin kendileri için son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Çevre ve Sağlık Denetim Bölümünün denetimlerini sadece rutin olarak değil, ihtiyaç duyulan her dönemde sürdürdüğünü de hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, yapılan son denetimlerde ciddi bir olumsuzlukla karşılaşılmamasının daha önce yapılan uyarıların dikkate alındığının göstergesi olduğunu belirtti.

Denetimlerin cezalandırıcı değil, önleyici ve bilinçlendirici bir anlayışla yürütüldüğünü de ifade eden Sadıkoğlu, “Amacımız işletmelerimizle karşı karşıya gelmek değil, halk sağlığını birlikte korumaktır. Bu noktada duyarlılık gösteren tüm işletmecilerimize teşekkür ediyorum,” şeklinde konuştu.

