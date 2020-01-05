Barış havası esti

Güney Kıbrıs’taki ‘İlerici Öğretmenler grubu’ üyesi Kıbrıslı Rum öğretmenler, Lefkoşa’nın Türk kesimindeki Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Şehit Doğan Ahmet İlkokulunu ziyaret etti.

Şehit Hüseyin Ruso’da, öğrenci korosunun sunduğu Rumca ve Türkçe şarkılarla karşılanan Rum öğretmenlere eğitimle ilgili bilgiler de verildi.

Rumca eğitmeni Ebru Alkan’ın açış konuşmasından sonra okul müdürü Ergin Mazharoğlu bir konuşma yaparak, karşılıklı temasların önemine dikkat çekti.

Rum öğretmenlerin ziyareti dünkü Politis gazetesinde “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öğretmenlerin Buluşması” başlığıyla aktarılırken; Alithia gazetesi “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öğretmenlerden Okula Ziyaret” başlığını kullandı.

Haravgi gazetesi ise haberi “Kıbrıslı Türk Öğrenciler Kıbrıslı Rum Eğitimcileri Şarkılarla Kabul Etti” başlığıyla verdi.