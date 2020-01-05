Teknolojide çağ dışıyız

Ülkemizde etkisini sürdüren yağışlar sayesinde güneydeki barajların önemli bir kısmının taştığı; Rum Tarım bakanlığı, Su İşleri dairesi, İtfaiye ve Rum polisinin olası zararları önlemek için etkin önlemler aldığı bildirildi.

Güneyde faal olan 34 barajın 330 milyon metre küp kapasitede olduğu, bunların büyük bir kısmında doluluğun yüzde 90’lara ulaştığı, bir kısmının ise dolup taştığı belirtilirken, Kuzey Kıbrıs’ta toplam 19 adet olan barajlardan bir kısmının tamamen kuruduğu ve sus tutmadığı ifade ediliyor. Ayrıca, teknolojiye ayak uydurulamadığı için barajlardaki doluluk oranı otomatikman ölçülemiyor ve Tarım bakanlığı her 3 ayda bir kendi sistemine göre ölçüm yapıyor.



Güneyde son durum

Rum kaynaklarına göre; son günlerde düşen yağış nedeniyle güneydeki Ksilatu, “Argaka”, “Pomu”, “Tamasu”, “Malunda” ve “Kalopanayoti” barajları taştı.

Kentlerin genelinde ise doluluk oranları şöyle açıklandı:

“Baf’ta yüzde 95,6, Poli Hirsofu’da yüzde 86,7 ve Lekfkoşa’da yüzde 85,4.”

Asprokremmo barajının da taşması beklendiğinden Rum Su İşleri Dairesi, barajı ziyaret eden halkın güvenliğini sağlamak için polisin işbirliğinde önlem almakta olduğu haber verildi.

Trodos’ta yoğun kar yağışı

Bu arada Alithia gazetesi; Trodos’taki kar kalınlığının ise dün öğleden sonraya kadar 54 cm’e ulaştığını, yollardaki buzlanma nedeniyle Trodos’a yalnızca dört çekerli araçların çıkışına izin verildiğini, Rum Orman Dairesi’nin de Ulusal Park patikalarının kullanılmasının ise güvenlik açısından tehlikeli olduğu uyarısı yaptığını yazdı.