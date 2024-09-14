İsrail’in önceliği

Yunanistan Enerji Bakanı Theodoros Skilakakis ile Rum Başkanlık Sarayı’nda yapılan 4.5 saatlik toplantı sonrasında Güney Kıbrıs’ın “Great Sea Interconnector” (GSI) projesine ortak olması noktasında anlaşmaya yaklaşıldığı ileri sürüldü.

Jeopolitik riskin yarı yarıya paylaşılması konusunun masada olduğu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 19 Eylül’de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile Atina’da görüşeceği haber verildi.

Politis haberi “Miçotakis-Hristodulidis GSI’yle İlgili Anlaşmayı Kapatıyor… Atina Anlaşma Taslağını Gönderdi… Jeopolitik Risk Masrafının 50-50 Paylaşılması Formülü” başlığıyla manşete çekti.

Gazete; önümüzdeki hafta Atina’da gerçekleşecek görüşmenin Güney Kıbrıs ile Yunanistan (Girit) arasında deniz altı elektrik kablo bağlantısı kurulmasını öngören GSI projesiyle ilgili istişareleri kapatacak bir gayrı resmi kilometre taşı olacağını yazdı.

Yunanistan’ın, bir anlaşmanın taslağı kabul edilen salı günkü 4.5 saatlik toplantının tutanaklarının Rum Başkanlık Sarayı ve Enerji Bakanlığı’nda değerlendirilmekte olduğuna işaret edilen haberde, Rum Başkanlık Sarayı’na ulaşan belgenin “anlaşma değil ama anlaşma zemini” olarak nitelendiği belirtildi.

Habere göre; İki taraf, aralarında Türkiye ile jeopolitik çatışma da dahil bir "zorlayıcı sebeple" projenin hayata geçirilememesi durumunda masrafların Rum ve Yunan tüketiciler tarafından yarı yarıya paylaşılmasına dair bir düzenleme üzerinde duruyor. Yunan tarafının masraf paylaşımı konusunda "Rum tüketici yüzde 63, Yunan tüketici yüzde 37" öneride bulunmuştu. Rum yönetimi, Rum Bakanlar Kurulu’nun geçen şubat ayında kararlaştırdığı 100 milyon Euro ile projeye hissedar olacağı kaydedildi.