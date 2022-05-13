Tatar’a mesaj verdi

Bağımsızlık Yolu, dün Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, ülkenin hem ekonomik hem de siyasi bir kriz içerisinde olduğunu söylerken, özellikle emekçi insanların “dertlerinin dağları aştığını” kaydetti.

Rahvancıoğlu, bu koşullarda çeşitli vaatlerle çeşitli makamları “işgal” eden siyasilerin kendi dertlerine düştüğünü, halkın derdiyle ilgilenmediğini savunarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın makamına gidip Bağımsızlık Yolu olarak emekçi halk adına sürecin nasıl görüldüğünü izah etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bağımsızlık Yolu adına Parti Meclisi üyesi Umut Ersoy basın açıklamasını okudu.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın halkın dertlerini değil kendi siyasi çıkarlarını düşündüğünü, Anayasa’ya uymadığını, yetkisini kötüye kullandığını ve görevlerini yerine getirmediğini iddia etti.

Ülkede yaşanan ekonomik sorunlara değinen Ersoy, elektrik ve benzin zamlarının yarattığı sıkıntıları dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçim vaadi olan KKTC’yi tanıtma konusunda ne yaptığını soran Ersoy, “Hangi ülkeler ile bu konuyu gündeme alan görüşmeler yaptınız? Nasıl bir ilerleme kat ettiniz? Hiç olmazsa Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’nin bu yönde bir karar alması için ne gibi adımlar attınız?” diye sordu.

