Sorunlar aynı yerinde duruyor

Rahme ÇİFTÇİOĞLU-Afet İLBAN

Modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü, KKTC’de de kutlandı.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeni ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası iş birliğinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi Merkezi’nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, eski Sağlık Bakanı Ali Pilli, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, hemşireler, hekimler ve hemşirelik öğrencileri katıldı.

Hemşirelerin en zor şartlarda fedakarlık, özveri ve sevgiyle hizmet verdiğini, pandemi döneminde ön cephede görev aldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “İnsanlık uğruna yaptığınız çalışmaları kutluyorum. Birlikte hareket etmeniz, idareyle kurduğunuz iletişim sizlere güç veriyor… İnşallah hükümetlerimiz sizler için gereğini, Meclisimiz de gerekirse yasal düzenlemeleri yapacak… ” dedi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında “Mal da yalan, mülk de yalan, makamlar daha da yalan… Önemli olan iyi insan olmak.. Sizlerin sorunlarını çözmek, devleti yöneten bizlerin görevidir…” dedi.

Her şartta insanların yardımına yetişen sağlık çalışanlarının itibarlı ve kutsal bir mesleği yerine getirdiğini, bu işte sevginin çok önemli olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Töre, “İnsana hizmet sevapların en büyüğüdür” şeklinde konuştu.

Özgöçmen: Sayı artsa da sorunlar bitmeyecek

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, ülkede hemşire eksikliği olduğunu ancak insan kaynakları doğru yönetilmedikçe hemşire sayısı artırılsa da benzer sorunlar yaşanacağını kaydetti.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Özgöçmen, hemşireliği teşvik edici yasal ve politik kararlar alınmasını; risk ödeneklerinin verilmesini; kadrolarının güncellenerek istihdam yaratılmasını ve Hemşirelik Dairesi kurulmasını talep etti.

Özgöçmen, siyasi otoritenin kişiler üzerinde yanlı karar alındığını savunarak, bu kararlardan imtina edilmesi gerektiğini söyledi. Ali Özgöçmen, “Sistemin bütününün disiplin altına alınması için kararlar üretmeli” dedi.

“Çalışanlarınızın haklarını koruyun”

Özel sektörde çalışan hemşirelerle ilgili de konuşan Ali Özgöçmen, milyonların kazanıldığı bazı hastane ve kliniklerde hemşirelerin asgari ücretle çalıştırıldığını veya yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapıldığını savunarak, özel hastane ve klinik işletmecilerine “Çalışanlarınızın haklarını koruyun” diyerek seslendi.

“Ülkede bin 406 hemşire çalışıyor…”

Birliğin çalışmaları hakkında da bilgi veren Özgöçmen, ülkede bin 406 hemşirenin fiilen çalıştığını söyledi. Ülkede her bin kişiye 3.76 hemşire düştüğünü kaydeden Özgöçmen, bu oranın İtalya’da 5.49, Hollanda’da 10.29 ve Türkiye’de 4 olduğunu belirtti.



İbrahim Özgöçmen: Konuşma metnini yırttım geldim

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, aslında çok şey söylemek istediğini ancak ev sahibi olduğundan konuşma metnini yırtıp törene öyle geldiğini kaydetti.

Bu camiaya güzellikler yaşatılması gerekirken, bunun yapılamadığını savunan Özgöçmen, “Ülkemizde hemşirelik ve ebelik mesleğinin haklarına saygı gösterilmediği bir zamandan geçiyoruz” dedi.

Taleplerine rağmen haklarına saygı gösterilmediğini, kendilerine geri dönüş dahi yapılmadığını savunan Özgöçmen, “Pandemi döneminde kahramanca mücadele ettik… Ayakta alkışlandık o kadar….” ifadelerini kullandı.

İbrahim Özgöçmen, siyasetin hiç olmadığı kadar sağlığın içine girdiğini, meslektaşlarının halkın önüne atılıp linç edilmek istendiğini savundu.

En zor dönemde bir yemeğin bile kendilerine çok görüldüğünü söyleyen Özgöçmen, “Bizim derdimiz para değildir, haklarımıza saygı gösterilmesidir. El ele vermediğimiz zaman sağlık sisteminin ileriye götürülemeyeceğini farkına varın” dedi.

Özgöçmen, Ebeler Günü’nde Sağlık Bakanı’nın paylaşım yapmamasını da eleştirdi.

Pandemi Hastanesi’nin mevzuatının henüz oluşturulmadığını, Kalkanlı Yaşam Evi’nin de mevzuatının olmadığını kaydeden İbrahim Özgöçmen, “Gönüllü gitmek isteyenler varsa gönderelim dedim, siz zorla, yasanın, öngörmediği şekilde, tehditle göndermeye çalıştınız…” iddiasında bulundu.

Atabay sunum yaptı

Törende, Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı Güley B. Abatay da sunum yaptı. Abatay, sunumda pandemi döneminde hemşirelerin verdiği hizmetlerin fotoğraflarını paylaştı.

Hemşirelerin her gün, pandemide de krizlerde de öncü bir ses olabildiğini belirterek, hemşireliğe yatırım yapılması, haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini yineledi.