KKTC güçleniyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendika başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini kabulündeki konuşmasında, bu adada yıllardır verilen bir mücadele olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki gönül birliğinin daha da pekiştiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki iş birliğinin devam etmesi ve ulusal çıkarların korunması için her şeyin daha iyi olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, böyle anlamlı ziyaretlerin artması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaların KKTC’nin daha güçlü bir noktaya gelmesi için yapıldığını dile getirdi.

Rum-Yunan ikilisinin KKTC halkına yaptığı haksızlıkların, ülkemize uygulanan ambargoların devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her koşulda yanımızda olduğuna vurgu yaparak; “Halkımızı memnun edebilmek bizim için önemlidir. Esas olan devlet, cumhuriyet ve Anavatan Türkiye ile değerli ilişkilerimizin sürmesidir. Kutsal değerlere sahip çıkmak gerekir. Bizim bir devlet idaremiz vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin buradaki katkısı çok önemlidir. Bu adada bir uzlaşı olacaksa bu, yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin iş birliği ile olacak. Aksi, bizi yok oluşa götürür. Bir kez daha bize tam destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Türk hükümetine, kamuoyuna, kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederim” dedi.

Kahramanmaraş’tan misafirleri vardı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, farklı etkinliklerde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yetkilileriyle bir araya geldiğini belirterek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayisi ve bütün yan kuruluşlarıyla imkânlarını artırdığını ifade ederek bunun, KKTC halkına da mutluluk verdiğini söyledi.

Töre: Mehmetçik ve Mücahit güçlü olmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Rüstem Özer ve heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Rüstem Özer Vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin ne kadar güçlü olursa caydırıcılık gücünün de o kadar güçlü olacağına” değinerek, Vakfın sağladığı faydanın bu anlamda çok önemli olduğunu ifade etti.