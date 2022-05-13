Bedeli ağır oldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştiren Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković’le Başkanlık Sarayında görüştüğü haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, AB’nin Rusya aleyhindeki yaptırımlarının bedelinin, AB üye devletlerinin ekonomileri açısından, Rus ekonomisine etkisinden büyük olmaması gerektiğini ifade eden Anastasiadis, bu sebepten dolayı bu yaptırımların hedefli yaptırımlar olması gerektiğini vurguladı.

Rusya aleyhindeki yaptırımlara değinerek, bu yaptırımların kaçınılmaz olarak kendi ekonomileriyle ilgili bir bedeli olduğunun farkında olduklarını dile getiren Anastasiadis, diğer bir konunun ise, politikalarının maksimum etkiye sahip olması için, AB’yle ilişkili olan üçüncü ülkelerin, dış politikalarını ve siyasi güvenliklerini AB’ninkilerle aynı hizaya getirmeleri olduğuna dikkat çekti.

Anastasiadis, faaliyetlerini yeniden gözden geçirmesi, çatışmalara son vermesi ve diplomatik bir çözüm bulunması için müzakerelere katılması için baskı yapılması çabasıyla, Rusya karşısında yaptırımlar benimsenmesi konusunda birlik olduklarını da dile getirdi.

Türkiye’nin AB’nin yaptırımlarına uymama kararının, kınanmayı hak eden bir şey olduğunu da iddia eden Anastasiadis, yaptırımları benimsemesi ve kendi işine yarayan tavrını terk etmesi için, AB’nin Türkiye’ye baskı yapması gerektiğini de öne sürdü.

Plenković, Rusya’yı eleştirdi

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković ise açıklamasında, Anastasiadis’i geçtiğimiz hafta Kiev’e yaptığı ziyarette edindiği izlenimler konusunda bilgilendirdiğini söyledi. Plenković, Anastasiadis’le, Rusya’nın tüm uluslararası hukuk ilkelerini ve uluslararası düzenin tüm değerlerini ihlal eden kabul edilemez saldırganlığına dair endişeleri paylaştıklarını ifade etti.

Gazete; Anastasiadis- Plenković görüşmesinde mülteci meselesi, iklim değişikliği, Batı Balkanlar ve enerji kriziyle ilgili konuların ele alındığını kaydetti.