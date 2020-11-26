HP Özyiğit’e tepki gösterdi

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in, "Özersay 4’lü hükümeti başkanlık sevdasından dolayı bozdu. Kudret Hoca'yı bir şey olmamış gibi ‘hoş geldin’ deyip bağrımıza basamayız sözleri Halkın Partisi’nden (HP) tepki gördü.

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin “Cemal Özyiğit’in Kudret Özersay için söyledikleri tarafımızca kabul edilemez” ifadesini kullandı. HP'li Savaş Toksöz de, Özyiğit'in açıklamalarına tepki gösterdi ve 4'lü koalisyon döneminde, Özersay sayesinde üç vekille iki bakanlık aldığını söyledi.

Senin: Kabul edilemez

HP cephesinden ilk tepkiyi gösteren Senin, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Senin “Cemal Özyiğit’in Kudret Özersay için söyledikleri tarafımızca kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Senin, Özyiğit’i yaşanılan süreçte ağzını açmamakla suçladı.

Senin açıklamasında şunları kaydetti:

“Sn. Cemal Özyiğit’ın Kudret Özersay için söyledikleri tarafımızca kabul edilemez.

Yaşanılan süreçte ağzını açmayıp, sineye çekenler bugün hangi sebeple Sn. Özersay’ı kabul edemeyiz diyebilir? Önce topluma bunu açıklasınlar.

Ayrıca kendilerini hangi pozisyonda ev sahibi görüp, bize hoş geldin deme düşüncesi içindedirler cidden merak içindeyim.

Bizlerin duruşu nettir. Kişi- parti ayırt etmeksizin ortada bir yanlış gördüğümüzde buna karşı bir duruş sergiledik ve bundan sonrada sergileyeceğiz.

Sözde bunu söyleyenlerin, fiiliyatta hiçbir şey yapmadıktan sonraki konuşmaları sadece talihsiz bir açıklamadır.”

Toksöz: Üç vekille iki bakanlık aldı

HP'li Savaş Toksöz de, Özyiğit'in açıklamalarına tepki gösterdi ve 4'lü koalisyon döneminde, Özersay sayesinde üç vekille iki bakanlık aldığını anımsattı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Toksöz, Özersay'ın kötü yönetim sergileyenlerin düşmanlığını kazandığını belirtti.

Toksöz, “Cemal Özyiğit, Kudret Hoca sayesinde üç vekille iki bakanlık almıştı. Dokuz tane milletvekili olan Halkın Partisi ise üç bakanlık aldı. Karşılığında kötü yönetim sergileyenlerin düşmanlığını kazanmış oldu” ifadelerini kullandı.

"Keşke Kudret Hoca doğru bildiği yolda, çok fedakarlıklar yaparak bazılarına kucak açmasaydı" diyen Savaş Toksöz şunları belirtti:

"Kudret Hoca’ya kucak açamayacağını açıklayan Cemal Özyiğit, Kudret Hoca sayesinde üç vekille iki bakanlık almıştı. Dokuz tane milletvekili olan Halkın Partisi ise üç bakanlık aldı. Bunun karşılığında okullara kitap dahi dağıtamayacak kadar kötü bir yönetim sergileyenlerin düşmanlığını kazanmış oldu. Keşke o gün Kudret hoca, doğru bildiği yolda, çok fedakarlıklar yaparak bazılarına kucak açmasaydı. Ama tabii o sıradan biri değildir ki, memleket deyince akan sular durur."

Özyiğit ne demişti

TDP lideri Özyiğit, katıldığı bir programda Kudret Özersay'a kırgınlığının geçmediğini söylemişti.

Özyiğit, “Bu sefer ilkelerde tam anlaşma istiyoruz. Kudret Hoca, tam çalışmaların meyvesini alıyorken, bahane ile çekip gitmiştir. Şimdi kendisine hiçbir şey olmamış gibi ‘Vay Kudret Hoca hoş geldin’ diyerek bağrımıza basamayız" şeklinde konuşmuştu.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 11:33