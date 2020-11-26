Elbet bir gün başaracağız

Melis GÜNEL-Ömer KADİROĞLU

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in 15 günlük süreyi son dakikasına kadar harcamasından sonra hükümeti kurmakla görevlendirilen CTP lideri Tufan Erhürman da 5 günlük sürede ‘ilk tur temaslarını’ dün tamamladı. Erhürman dün DP ve YDP Genel Başkanlarıyla görüştükten sonra havanın olumlu olduğunu söyledi.

Ancak; Erhürman teknokrat kabineden söz ederken, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda “Bizim parti buna sıcak bakmaz” dedi. TDP lideri Cemal Özyiğit ise "Kudret Hoca'yı hiçbir şey olmamış gibi ‘hoş geldin’ deyip bağrımıza basamayız” sözleriyle yeni bir tartışma başlattı. HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin; Özyiğit’in sözlerinin kabul edilemeyeceğini açıkladı.

Hava olumlu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle gerçekleştirdiği ilk tur görüşmeler sonucunda, bir erken seçim hükümeti ve belli ilkeler çerçevesinde hep birlikte çalışma anlayışının ortaya çıktığını açıkladı.

Erhürman başkanlığındaki CTP heyeti, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde dün Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

Erhürman görüşmeler sonrası basına açıklama yaptı.

Erhürman: Hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP’yle yaptıkları toplantıyla, parlamentoda temsil edilen tüm siyasi partilerle görüşmelerinin ilk turunu tamamladıklarını söyledi.

CTP’nin pandemi başladığında tüm siyasi partilerin katılımıyla kriz masası kurularak, sağlık, ekonomi, eğitim, çalışma hayatında yaşanan sorunlara tedbirler üretilmesi önerisinde bulunduğunu dile getiren Erhürman, hükümetin bu öneriyi kabul etmediğini söyledi.

Erhürman, “Hükümet hata üstüne hata yapmaya başlayınca döndük ‘hükümet istifa etmeli ve tüm siyasi partilerle bir kriz hükümeti kurulmalıdır dedik’” diye konuştu.

Ekonomik, mali kriz derinleştiğini, sağlıktaki krizin kış aylarıyla birlikte büyümesi riski bulunduğunu, bunların üzerine son dönemde demokrasi krizinin de eklendiğini söyleyen Erhürman, “Bizim hep birlikte elimizi taşın altına koyarak bu süreçte mümkün olduğunca bir restorasyonu gerçekleştirmemiz gerekiyor anlayışıyla yola koyulduk, tüm siyasi partileri dolaştık” dedi.

Görüştükleri siyasi partilerin ortaya koydukları ilkelerle prensipte uzlaşabileceğini söylediğini belirten Erhürman, “Önümüzdeki dönemde iktidarda da olsak muhalefette de olsak yeni kurulacak hükümet bunları hayata geçirmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Herkes evet dediğine göre karşı çıkılacak bir şey olamayacaktır. İlk turun sonunda bu bir kazanım olarak ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

DP ile aynı görüşteyiz

Tufan Erhürman DP’yi ziyareti sonrasına yaptığı açıklama da “DP ile aşağı yukarı bu konuda aynı görüşlere sahip olduğumuzu gördük” dedi.

Asgari hedeflerini açıkladı

CTP lideri Erhürman daha sonra sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak, siyasi partilerle paylaştığı asgari hedefleri yedi maddede açıkladı:

“1. Pandemiyle mücadele eylem planı, Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan tüm siyasal partilerin, sağlık alanındaki paydaşların ve uzmanların katılımıyla oluşturulacak kriz masasının önerileri ışığında, dünyadaki (özellikle aşıyla ilgili) son gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan tüm siyasal partilerin, emek ve iş dünyası örgütlerinin katılacağı bir kriz masası oluşturulacak ve düzenli biçimde toplanacak olan masa, ekonomik ve sosyal konularda hükumete danışma görüşleri sunacaktır.

Kriz masasının görüşleri de dikkate alınarak, hiç gecikmeksizin, turizm, yükseköğretim ve inşaat başta olmak üzere kritik sektörler için, bu sektörlerin krizden çıkış stratejisini belirleyen, ekonominin kendi ayakları üzerinde durması hedefine bağlı, 2021 yılı eylem planı hazırlanacak ve yürürlüğe koyulacaktır.

3. Yüksek Seçim Kurulu’nun öngörüleri de dikkate alınarak Seçim Yasası’nda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

4. Kamuya her türlü istihdamda münhali ve fırsat eşitliğini koşul kabul edecek yasal değişiklikler yapılacaktır.

5. Kamuda, müdür mevkiinde üçlü kararname kaldırılacak, müsteşarlık mevkii için “siyasi müsteşar”- “idari müsteşar” ayrımı değerlendirilecektir.

6. Vatandaşlık ve beyaz kimlik ile ilgili düzenlemeler yapılacak ve bu konular hükumetin takdir yetkisi alanından çıkarılmak suretiyle ülke koşullarına uygun objektif kriterlere bağlanacaktır.

7. Hükümetin kurulmasından itibaren ilk bir hafta içinde ülkenin mali durumu şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 11:45