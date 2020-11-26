DP ve YDP Genel Başkanları tv2020’ye konuştu

Serdar ŞENGÜL

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ile görüşen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı tv2020’ye yapılan görüşmeleri değerlendirdi; fikirlerini ortaya koydu.

Gündem Özel programına telefonla katılarak, Reşat Akar’ın sorularını yanıtlayan Ataoğlu ile Arıklı hükümetin en kısa sürede kurulması gerektiğini ifade etti.DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümetin acilen kurulması gerektiğini söyledi. Ataoğlu, “normal hükümet kurulmasını beklemiyoruz. Bu dönem acil bir dönemdir. Biz 2015 yılında sunduğumuz geniş tabanlı hükümet modelini gündeme getirdik. Sonuç olarak topluma acil çareler üretilmelidir, bakış açımız budur. Henüz daha bir model tam oluşmadı sonuç olarak bu dönemde oluşacak model önem arz etmektedir” dedi.

Ataoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümet kurulması için elini taşın altına kim koymuyorsa artık bunların deşifre edilmesi lazım. Burada eğer bütün siyasi partilerin de hiç makam mevki gözetmeden bu darboğazdan geçerken sağlığımızın ve ekonomimizin sıkıntılarının ne olduğunun bilinci içerisinde hareket edeceksek herkes elini bu dönem taşın altına koyması gerekir."

“Makam ve mevki tartışması olmaması lazım. Kimin başbakan olacağı kimin başbakan yardımcısı olacağı olayına kimin kaç tane bakanlık alacağı olayına takılmadan bu yaşadığımız süreci ve beklenti içerisinde olan toplumumuza cevap verebileceğimiz çalışmaları yapacak bir hükümetin oluşmasıdır tavsiyemiz."

Arıklı: Erhürman ilkelerini sıraladı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da CTP ile gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi. Arıklı, Erhürman’ın ilkeleri arasındaki vatandaşlık yasasına da değindi. Arıklı şunları söyledi:

“Gerçekten olumlu bir görüşme oldu netice itibari ile bu şartlarda bir hükümet kurabilmek oldukça zor bir iş. Sayın Erhürman ilkelerini sıraladı ve bizimde görüşlerimizi aldı. Ülkemizde şu an ciddi sıkıntılar var. Mesela son zamanlarda devlete 500’ün üzerinde kişi alındı. Bu konuların elden geçirilmesi gerekiyor, ayrıca Sayın Erhürman kendi partisi ile konsensüs sağlarsa geniş tabanlı bir hükümet modeli olabilir. Ancak UBP’nin kendisinin altındaki bir parti ile koalisyona gireceğini sanmıyorum. Bu arada Erhürman hükümeti kuramazsa Sayın Cumhurbaşkanı yeniden görevi UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e iade eder. Sayın Saner de bu sefer bu hükümeti kurar çok zorlanmaz diye düşünüyorum.”

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 11:45