Yemesek de olur

Serdar ŞENGÜL
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda yeşil erik 150 liradan satışa sunuldu. Bahar aylarının meyvesi olan yeşil eriğin yanına kimse yanaşmazken, vatandaşlar “yemeksek de olur” diyor.
Daha önceki haftalarda 100 liraya tezgahtaki yerini alan çilek, dün 35 liradan alıcı bekledi. Biber türüne göre 60 ile 80 lira arasında değişen fiyatlara satılırken, Ayşe kadın fasulye 65 liradan tezgaha kondu.
Pazarın en ucuz ürünü ise 8 lirayla salatalık oldu.
Diyaloga konuşan vatandaşlar, mevsiminde olmasına rağmen erik alamadıklarını belirtti. “Kim 150 lira verip, erik alacak?” diyen vatandaşlar, sebze ve diğer temel ihtiyaçları dururken, erik almanın lükse kaçtığını belirtti.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Muz 33
Armut 35
Çilek 35
Yenidünya 30
Yeşil erik 150
Şeftali 150
Ayşe kadın fasulye 65
Taze fasulye 40
Bakla 25
Kapya biber 60
Acı biber 80
Patlıcan 25
Domates 30
Kabak 25
Salatalık 8
Patates 15
Havuç 20