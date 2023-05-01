Yemesek de olur

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda yeşil erik 150 liradan satışa sunuldu. Bahar aylarının meyvesi olan yeşil eriğin yanına kimse yanaşmazken, vatandaşlar “yemeksek de olur” diyor.

Daha önceki haftalarda 100 liraya tezgahtaki yerini alan çilek, dün 35 liradan alıcı bekledi. Biber türüne göre 60 ile 80 lira arasında değişen fiyatlara satılırken, Ayşe kadın fasulye 65 liradan tezgaha kondu.

Pazarın en ucuz ürünü ise 8 lirayla salatalık oldu.

Diyaloga konuşan vatandaşlar, mevsiminde olmasına rağmen erik alamadıklarını belirtti. “Kim 150 lira verip, erik alacak?” diyen vatandaşlar, sebze ve diğer temel ihtiyaçları dururken, erik almanın lükse kaçtığını belirtti.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Muz 33

Armut 35

Çilek 35

Yenidünya 30

Yeşil erik 150

Şeftali 150

Ayşe kadın fasulye 65

Taze fasulye 40

Bakla 25

Kapya biber 60

Acı biber 80

Patlıcan 25

Domates 30

Kabak 25

Salatalık 8

Patates 15

Havuç 20