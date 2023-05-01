banner564
banner556

Yemesek de olur

banner587

Vatandaş, yeşil eriğin bahar aylarının meyvesi olmasına rağmen 150 liradan satıldığını belirtti ve şunu ekledi:

Yemesek de olur

Serdar ŞENGÜL 

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda yeşil erik 150 liradan satışa sunuldu. Bahar aylarının meyvesi olan yeşil eriğin yanına kimse yanaşmazken, vatandaşlar “yemeksek de olur” diyor.
Daha önceki haftalarda 100 liraya tezgahtaki yerini alan çilek, dün 35 liradan alıcı bekledi. Biber türüne göre 60 ile 80 lira arasında değişen fiyatlara satılırken, Ayşe kadın fasulye 65 liradan tezgaha kondu.
Pazarın en ucuz ürünü ise 8 lirayla salatalık oldu. 
Diyaloga konuşan vatandaşlar, mevsiminde olmasına rağmen erik alamadıklarını belirtti. “Kim 150 lira verip, erik alacak?” diyen vatandaşlar, sebze ve diğer temel ihtiyaçları dururken, erik almanın lükse kaçtığını belirtti.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi: 
Muz 33
Armut 35
Çilek 35
Yenidünya 30 
Yeşil erik 150 
Şeftali 150
Ayşe kadın fasulye 65
Taze fasulye 40 
Bakla 25 
Kapya biber 60 
Acı biber 80
Patlıcan 25 
Domates 30 
Kabak 25 
Salatalık 8 
Patates 15
Havuç 20  

banner594
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Panik var
Panik var
  1. GÜNEY

banner582

banner471

banner581

banner473