Kontrol İsrail’de

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan ‘Afrodit’ yatağındaki doğal gazın, deniz altından döşenecek boru hattıyla Mısır’a taşınacağı duyuruldu.

Haravgi gazetesine göre; Afrodit yatağının işletmesinden sorumlu şirketlerden biri olan İsrailli New Med Energy şirketinden bir yetkili ‘Reuters’ haber ajansına yaptığı açıklamada, Afrodit yatağının deniz altı boru hattıyla Mısır’daki tesislere bağlanacağını söyledi.

Gazete, İsrail’de yayımlanan “Globes” isimli ekonomi gazetesinin ise şirketin bu kararını yorumlayan bir habere yer verdiğini ve “Afrodit yatağının işletilmesine ilişkin planın, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında İsai yatağına ilişkin herhangi bir uzlaşı sağlanmadan revize edildiğine” dikkat çekildiğini aktardı.

“Globes” gazetesi, “söz konusu yataktaki İsrail hisselerinin, Kıbrıs’ta izin almış şirketlerden birine satılması olasılığının yüksek olduğunu” da iddia etti.

New Med Energy şirketinin CEO’su Yossi Abu, söz konusu gazeteye yaptığı açıklamada ise, “geliştirdikleri bölgesel ilişkilerin, bölgesel ve uluslararası düzeyde olduğu kadar altyapı konularında da yeni iş birlikleri için fırsat doğurduğunu” belirtti.

Yossi Abu, bu iş birliklerinin, doğal gazı, dünyanın ihtiyaç olan her noktasına ulaştırmaları için katkı sağlayacağını, bu sebepten ötürü de Afrodit yatağını kullanma planını hemen uygulamaya koyacaklarını sözlerine ekledi.

Papanastasiu: Stratejimiz şirketlerle uyumlu

Öte yandan Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen enerji çalıştayının, ülkesinin enerji stratejisi ile şirketlerin stratejisinin uyumunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Papanastasiu, bazı basın kuruluşlarının yayınlarının aksine çalıştayın çok başarılı geçtiğini belirterek, “Bizim enerji planlamamız ucuz elektrik enerjisi üretmek ve bunun için düşük maliyetli doğal gazın, gaz formunda boru hatlarıyla gelmesidir” şeklinde konuştu.

“Halihazırda İsrail’den Vasiliko’ya boru hattı inşasına ilgi duyduklarını belirttiklerini" vurgulayan Papanastasiu, ilk hedefe ulaşıldıktan sonra ise ikinci hedeflerinin, altyapının maliyetli olması sebebiyle bir alternatif yaratılması olduğunu, bu alternatifini ise doğal gazın Avrupa pazarına gitmesi için sıvılaştırılması olduğunu belirtti.

Papanastasiu: “Belki de buna gerek kalmayacak çünkü birinci hedefimiz var” dedi.

Afrodit yatağının işletmecisi şirketin bu yatağa ilişkin güncellenmiş planını taslak şeklinde hazırladığını, bu taslağı incelemekte olduklarını ifade eden Papanastasiu, söz konusu taslakta onay verdikleri ve vermedikleri unsurlar bulunduğunu vurguladı.

Papanastasiu, onay vermedikleri unsurlardan birinin ise, söz konusu yataktaki doğal gazın işlenişi için 2028 yılının öngörülmesi olduğunun altını çizerek bu sürenin kısaltılarak, kendi stratejilerindeki takvimlerine yakınlaştırılması adına görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

İsrail’den Güney Kıbrıs’a doğal gaz getirilmesi konusundaki bir soruya, bu konuya şirketlerin ilgi gösterdikleri ve bu ay içerisinde bu ilginin dile getirilmesini bekledikleri yanıtını veren Papanastasiu, sonraki adımın ise, bu ilginin anlaşmalara dönüşmesi olacağını ifade etti.

Papanastasiu, anlaşmaların sağlanmasının ardından İsrail’den Larnaka’daki Vasiliko bölgesine doğal gaz gelişinin 18 ayda gerçekleşebileceğini belirtti.