Bu da mahkemelik

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Meclis’ten istifasıyla boşalan tek sandalye için seçim çalışmaları hızlandırılırken, bağımsız adaylardan Meriç Erülkü, siyasi partilerin adaylığına itiraz dosyaladı. İlçe Seçim Kurulu’na başvuran Erülkü, 6 adayın siyasi partiler yasasına aykırı bir şekilde belirlendiğini iddia ederek, seçime katılmalarına itiraz etti. Seçim kurulunun bugün toplanarak karar vermesi bekleniyor.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da bir süre önce yaptığı açıklamada, siyasi parti adaylarının ön seçim yapılmadan belirlenmesine dikkat çekmiş, bunun hukuka aykırı olduğunu belirtmişti. Özersay, dün tv 2020’de konuyu değerlendirirken, ilçe seçim kurulunun vereceği karara göre; partilerin bir gecede yasa değiştirebilecek beceriye sahip olduklarını söyledi.

Erülkü açıklama yaptı

Bağımsız aday Meriç Erülkü, dün akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklamada, siyasi parti adaylarına ilişkin itiraz dosyaladığını ve bunu ilçe seçim kuruluna sunduğunu duyurdu. Erülkü şöyle dedi:

“6 Partinin 6 adayına da demokratik yöntemlerle aday belirlemedikleri sebebiyle itirazlar dosyalanmıştır, duruşması yapılacaktır. Her zaman söylediğim gibi, benim yasaların herkese eşit ve ülkede adaleti sağlamak maksadıyla kullanılmasından başka bir hedefim yoktur. Kazanacağız.”

Özersay ne demişti?

Kudret Özersay, 17 Mayıs tarihli açıklamasında şunları kaydetmişti:

“Siyasi partiler bir milletvekilliği sandalyesi için yapılacak olan ara seçimde adaylarını ön seçim yaparak mı belirlediler? Şu ana kadar açıklanan adaylara ilişkin herhangi bir ön seçim yapıldığını duymadık. Yasaya göre bu ön seçim yapılmalı. Ancak bir ön seçim olabilmesi için adaylık başvurusu duyurusu yapılmalı ki birden fazla aday varsa, onlar arasında seçim yapılabilsin. Bazı siyasi partiler adaylık başvuru duyurusu dahi çıkmamış, ön seçimsiz adayını belirlemiş ve yasaya aykırı olarak kamuoyu ile paylaşmış bile, bazıları da apar topar birkaç saatlik bir duyuru çıkıp ‘bugün duyurdum bugün başvuran başvurur’ gibi oldu-bitti yapmış anlaşılan. Bu maddenin yegane istisnai Tüzüğünüze istisnai bir madde varsa PM kararıyla aday belirlemektir, ama Tüzüğünüzde böyle bir düzenleme yoksa parti içi üyenin ön seçimine gitmek zorundasınız.

Şimdi başvuru duyurusu çıkmadan, el altından adayları belirleyip, bazı aday adaylarına başvuru yaptırmadan kendi istediğiniz şekilde eleyip, istediğinizi aday ilan ederseniz, “başka birisinin aday olma niyeti var mı” diye sormadan, oldu-bitti yaparsanız, bir ön seçim yapmamış yani yasayı çiğnemiş olursunuz. Siyasal Partiler Yasası’nın 27. Maddesi açıktır ama anlaşılan siyasi partilerin çoğu bunu kılıfına uydurmak için “tek aday vardı” diyerek geçiştirme niyetinde. Oysa aday olabilmesi için “kim aday olmak ister?” diye sormak ve makul bir süre vermek gerekmez mi?

Gerçi dert ettiğimiz şeye bak! Nasıl ki son Belediye seçimlerinde belediye meclis üyesi adaylıklarında cinsiyet kotasını yanlış uygulayıp seçimde aday gösterememe durumuyla karşı karşıya kaldığınızda bir gecede yasayı oybirliği ile değiştirip ayıbınızı örttünüz, gerekirse bunu da kendi işinize öyle geldiği için bir gecede değiştirirsiniz değil mi… Oturup el birliğiyle çabucak uygun bir kılıf dikersiniz değil mi!”

