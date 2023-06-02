Vatandaş isyan ediyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir yıla yakın zamandır süren kanalizasyon çalışması bir türlü sonlanmazken, yolların tarla haline gelmesi ve sürekli kapanan yollar vatandaşı isyan ettirdi. En işlek bölgelerde trafiğin kilitlendiğini ifade eden Gazimağusa halkı, sabırlarının kalmadığı belirtti.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, kazıldıktan sonra asfalt dökülmeyen yollar nedeniyle, araçların adeta seke seke yollardan geçtiğini belirtti. Vatandaşlar, “Yolda mı araba sürüyoruz yoksa tarlada mı belli değil” dedi.

Aynı yeri defalarca kazıyorlar

Kazılıp kapatılan yerlerin, defalarca yeniden açıldığını da belirten vatandaşlar, Kalliland önündeki yolun geçtiğimiz aylarda yine kazılıp kapatıldığını, kazı çalışmaları esnasında yolun kapanması nedeniyle trafiğin ara yola verildiğini söyledi. Vatandaşlar, “Aynı yeri yeniden kazmaya başladılar, yolu yine kapattılar ve trafik felç oldu. Lefkoşa’dan bu bölgeye gelmek 40 dakika, bu bölgeden çıkmak bir saat, yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

Belediye harekete geçti

Artan şikayetler üzerine Gazimağusa Belediyesi kazıların geçici olarak durdurulabileceğini açıkladı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, halkın günlük hayatında karşılaştığı sorunlar dikkate alınmadığı takdirde, kent genelinde devam eden kanalizasyon çalışmaları çerçevesinde yapılan kazıların geçici olarak durdurulması dahil gereken tüm tedbirlerin alınması konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Şikayetler arttı

Uluçay, Gazimağusa genelinde devam eden kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili gelinen son aşamayı değerlendirdi. Avrupa Birliği finansmanı ve projesi kapsamında devam eden kanalizasyon çalışmaları ile ilgili kent halkının yaşadığı sorunlar ve artan şikayetler nedeniyle açıklamada bulunan Uluçay, bugüne kadar belediyenin hem ilgili şirket hem de Avrupa Birliği ile iyi niyet ve iş birliği çerçevesinde çalışıldığını kaydetti. Uluçay, ancak halkın günlük hayatında karşılaştığı sorunlar dikkate alınmadığı takdirde kazıların geçici olarak durdurulması dahil gereken tüm tedbirlerin alınması konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Uluçay, kanalizasyonun Gazimağusa şehri için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olunduğunu ancak şehrin günlük hayatında bu kadar büyük sorunlara da neden olmadan çalışmaların yapılabileceğinin bilindiğini kaydetti.

Yaşanan sorunları azaltmak için Gazimağusa Belediyesi’nin üzerine düşen görevi yerine getirip görevli sayısının artırıldığını ifade eden Uluçay, yapılan görüşmelerde asfaltlama çalışmalarının hızlandırılmasını ve yollarda çıkan olumsuzlukların giderilmesini talep ettiğini belirtti.

Uluçay, sorunları azaltmak için tedbirlerin artırılırken gerekli olan kararların da alınmasından kaçınılmayacağını ifade etti.