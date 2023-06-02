İşte böyle

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile dün yaptıkları görüşmenin ardından uzlaşıya vardıklarını ve sendikanın eylemlerine son vermesini beklediklerini söyledi. Çavuşoğlu, varılan uzlaşı sonucunda, ikinci dönem ara sınavlarında alınan notların dönem sonu notu olarak sayılacağını belirtti. İkinci dönem ara sınav notları geçmek için yeterli değilse, 8-9-10-11’inci sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin bütünleme sınavına gireceğini kaydeden Çavuşoğlu, 6’ncı ve 7’nci sınıflar için bütünleme sınavı düzenlenmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci dönem ara sınavlarında alınan notların dönem sonu notu olarak sayılacağını belirtti. Çavuşoğlu, 6. ve 7. sınıflar haricinde diğer tüm sınıflarda geçmek için yeterli notu alamayan öğrencilerin bütünleme sınavına girebileceğini söyledi. Karneler ile ilgili tartışmaların da ortadan kalkacağını ifade eden Çavuşoğlu, yeni akademik takvimin bugün Bakanlık tarafından açıklanacağını belirtti.

Eylem: Sadece dönemin bitirilmesi konusunda uzlaştık

Ancak, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Bakanlıkla varılan mutabakat, öğretmenlerimiz, müdür ve muavinlerimizle yaptığımız görüşmelerden aldığımız görüşle, dönemin bitirilmesi yönündedir” açıklaması yaptı. Sendika Başkanı Selma Eylem de yazılı bir açıklama yaparak, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun açıklamalarına işaret etti, “Sayın Bakan yaptığımız görüşme sonucunda katıldığı bir televizyon programında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmış, yasayla yapılan saldırılar konusunda uzlaştığımız algısı yaratmıştır” dedi. KTOEÖS Başkanı Eylem, “Yapılan saldırı ve dayatmalara karşı, eğitim ve okul sorunlarına karşı sürdürdüğümüz mücadele devam edecektir” ifadelerini kullandı. Eylem, “Bakanlıkla varılan mutabakat, öğretmenlerimiz, müdür ve muavinlerimizle yaptığımız görüşmelerden aldığımız görüşle dönemin bitirilmesi yönündedir. Eğitimde yaratılan kaosun, verilen zararın, öğrencilerimizin ve velilerimizin yaşadığı tüm sıkıntıların sorumlusu Sayın Bakandır” açıklamasını yaptı, şöyle devam etti: “Bilinmelidir ki, öğretmene, sendikalarına, topluma, haklara karşı yapılan saldırılara karşı, yasayla yapılan dayatmalara ve tüm dayatmalara karşı mücadelemiz artarak devam edecektir.”