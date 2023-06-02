Adaylıklar yasaya uygun

Suna ERDEN

KKTC’de 25 Haziranda gerçekleştirilecek ara seçime bağımsız aday olarak katılan Meriç Erülkü’nün, siyasi partilerin adaylığına itiraz dosyalamasını değerlendiren YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bu adımın bir sonuca ulaşmayacağını ifade etti.

Aday belirlerken tüm kurallara uyulduğunu belirten Arıklı, ülkenin ara seçime gitmesinden dolayı ise HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ı suçladı.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da Seçim ve Halk Oylaması Yasası ve kendi parti tüzükleri uyarınca aday belirlediklerini ifade etti.

Hasipoğlu, bağımsız adaylara oy verilebilmesine olanak sağlamak için mesai harcadıklarını belirterek, “Biz uğraşırken, bağımsız bir adayın siyasi partilerin adaylarını itiraz dosyalamasını manidar buluyorum” dedi. DP Genel Sekterleri Serhat Akpınar ise aday belirleme sürecini yasal zeminde gerçekleştirdiklerini söyledi ve Erülkü’nün itirazının kabul edilemeyeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Arıklı: Özersay halka kazık attı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı (YDP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, öncelikle HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ı eleştirdi.

Arıklı, şunları söyledi:

“Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın bu halka attığı en büyük kazıklardan bir tanesi bu ara seçimdir. Durup dururken, suni nedenlerden dolayı istifa etti ve ülkeyi ara seçime sürükledi. Anayasa gereği bu seçimin yapılması gerekiyor. Seçimin bu ülkeye maliyeyi 135 milyon lira olacaktır. Madem Meclisi meşru bulmuyordu, madem gelmek istemiyordu ve vekil maaşını almaktan yana değildi. O zaman genel seçime kadar meclise gelmeseydi ve aldığı maaşı çocuk yuvasına bağışlasaydı. Şimdi bu durumda ülkenin bin bir sorunu varken, ara seçime gideceğiz. Ara seçime giderken biz de YDP olarak aday belirledik.”

Yarış çoktan başladı

Arıklı, aday belirlerken tüm kurallara uyulduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

“YSK tüm siyasi partilere aday belirleme sürecinde yapılması gerekenlerle ilgili uyarı yazısı gönderdi.

Biz de YSK’nın belirlediği tüm kuralları yerine getirerek, aday belirledik.

Neydi bu kurallar; münhale çıkmak, parti üyelerine duyurmak ve tek aday varsa parti meclisi onayını alıp tebliğ etmek.

YDP tüm kuralları yerine getirerek, adayını belirledi ve önceki gün YSK’ya başvurdu.

Yargının vereceği karara sonsuz saygımız vardır ama ben tüm kuralları yerine getirdiğimiz için adaylık başvurularının iptal edileceğini düşünmüyorum. Yarış çoktan başladı.”

Hasipoğlu: Manidar buluyorum

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise aday belirlerken, yasal zeminde hareket ettiklerini söyledi.

Hasipoğlu şunları ifade etti.

“Seçim ve Halk Oylaması Yasası ve kendi parti tüzüğümüz uyarınca aday tespit işlemlerimizi yaptık. Daha sonra önceki gün YSK’ya başvuru yaptık. Demokrasinin gereğinden bahsediliyorsa eğer siyasi partilerin belirlediği adaylara ve bu adayların tespit edilme usulüne saygı duyulması gerekir.

Mevut Siyasal Partiler Yasasında tek vekilli ara seçimlerde bağımsız adaylara oy verme usulü düzenlenmediğinden dolayı biz dün bağımsız adaylara oy verilebilmesini olanak sağlamak için Cumhuriyet Meclisinde mesai harcadık ve yasa maddesi hazırladık. Pazartesi günü Meclis Genel Kurulunda görüşülebilmesi için çalışmalarımız devam ederken, bağımsız bir adayın siyasi partilerin adaylarını itiraz dosyalamasını manidar buluyorum.”

Akpınar: Tüm kurallara uyuldu

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar da aday belirlerken tüm kurallara uyulduğunu söyledi. Akpınar şunları söyledi:

“Parti olarak YSK’nın belirlediği tüm kurallar çerçevesinde aday belirleme çalışmalarımızı yaptık. Adayımızı belirledikten sonra başvurumuzu gerçekleştirdik. Yasal zeminde hareket ettiğimiz için Meriç Erülkü’nün itirazının kabul görmeyeceğini düşünüyorum.”